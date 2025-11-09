Россиянина признали звездой дня в НХЛ за шатаут в нью-йоркском дерби
Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой дня в НХЛ, сыграв на ноль против «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Сорокин сделал 33 сейва и стал лучшим игроком матча (5:0). Это его второй шатаут против «Рейнджерс» в карьере. Он всего лишь третий голкипер в истории «Айлендерс», несколько раз сыгравший на ноль в дерби, после Семена Варламова (5) и Ярослава Галака (2).
Лучшим игроком дня признали Лео Карлссона из «Анахайм Дакс» — у него два гола и пас в матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3 после овертайма). «Дакс» выиграли шестой матч подряд.
Второй звездой стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон, у которого два гола и две передачи в игре с «Эдмонтон Ойлерз» (9:1).
