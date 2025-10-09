В доме звезды «Реала» Винисиуса сгорела сауна, пока он был в Сеуле

Форвард уехал в Сеул на матчи сборной Бразилии. В момент пожара в мадридском доме Винисиуса были его друзья и прислуга, никто не пострадал

Винисиус Жуниор (Фото: Angel Martinez / Getty Images)

В доме бразильского нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора произошел пожар, сообщают ESPN и AS.

Утром 9 октября в подвале дома, расположенного в престижном районе Ла-Моралеха на севере Мадрида, загорелся потолок сауны, предварительно из-за неисправной электропроводки.

В доме в момент пожара были друзья футболиста и прислуга, никто не пострадал. Сауна была уничтожена огнем.

Сам Винисиус находится в Сеуле, где готовится к товарищеским матчам сборной Бразилии с Южной Кореей и Японией.

Винисиус в этом сезоне забил пять голов и сделал четыре передачи в десяти матчах за «Реал».