«Трактор» прервал серию поражений в КХЛ волевой победой над «Барысом»

«Трактор» впервые за пять матчей победил в КХЛ

«Барыс» дважды выходил вперед, но «Трактор» сравнивал счет и выиграл в овертайме — 3:2

Фото: Официальный сайт ХК «‎Трактор»

Финалист Кубка Гагарина челябинский «Трактор» одержал первую победу за пять последних матчей чемпионата «Фонбет» — КХЛ, обыграв на своем льду астанинский «Барыс».

Матч завершился в овертайме со счетом 3:2.

У хозяев отличились Андрей Светлаков (23-я минута), Александр Кадейкин (40) и Михаил Григоренко (64).

У «Барыса» забивали Максим Мухаметов (2) и Семен Симонов (33).

«Трактор» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Барыс» — седьмой.

«Трактор» и «Барыс» второй раз встречались в этом сезоне, в первом матче 7 сентября в овертайме со счетом 3:4 победили астанинцы.