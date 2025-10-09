«Трактор» впервые за пять матчей победил в КХЛ
Финалист Кубка Гагарина челябинский «Трактор» одержал первую победу за пять последних матчей чемпионата «Фонбет» — КХЛ, обыграв на своем льду астанинский «Барыс».
Матч завершился в овертайме со счетом 3:2.
У хозяев отличились Андрей Светлаков (23-я минута), Александр Кадейкин (40) и Михаил Григоренко (64).
У «Барыса» забивали Максим Мухаметов (2) и Семен Симонов (33).
«Трактор» занимает четвертое место в Восточной конференции, «Барыс» — седьмой.
«Трактор» и «Барыс» второй раз встречались в этом сезоне, в первом матче 7 сентября в овертайме со счетом 3:4 победили астанинцы.
