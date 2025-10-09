 Перейти к основному контенту
Глава ФИФА допустил перенос чемпионатов мира на другое время года

Глава ФИФА допустил перенос чемпионатов мира с лета на другое время года
Инфантино заявил, что даже в Европе в июле играть жарко, а вот в марте и октябре можно проводить матчи где угодно
Джанни Инфантино
Джанни Инфантино (Фото: Omar Vega / Getty Images )

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что идет обсуждение переноса чемпионатов мира с лета на другое время. Его слова приводит The Guardian.

«Речь идет не только об одном чемпионате мира, это рассуждения в общем. Даже в некоторых европейских странах играть в июле очень жарко. Лучший месяц для футбола, июнь, в Европе используется нечасто», — сказал Инфантино.

Он назвал октябрь и март «месяцами, когда можно играть где угодно», и призвал быть «открытыми» к обсуждению календаря.

Право на ЧМ-2034 ранее получила Саудовская Аравия, и турнир наверняка пройдет в зимнее время. В 2022-м мировое первенство в Катаре состоялось в ноябре—декабре, но в 2034-м в эти месяцы пройдет Рамадан, поэтому турнир могут сдвинуть на январь 2025-го, пишет The Athletic.

В 2026-м чемпионат мира примут США, Мексика и Канада.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФИФА Чемпионат мира по футболу Джанни Инфантино
