Спорт
0

Каннаваро выиграл первый матч со сборной Узбекистана

Сборная Узбекистана обыграла Кувейт со счетом 2:0 в товарищеском матче
Фабио Каннаваро
Фабио Каннаваро (Фото: Телеграм-канал UFA)

Сборная Узбекистана обыграла Кувейт со счетом 2:0 в товарищеском матче. Эта игра стала первой для обладателя «Золотого мяча» Фабио Каннаваро в качестве главного тренера узбекской команды.

Голы забили Элдор Шомуродов (10-я минута) и Хожимат Эркинов (19). На 63-й минуте Отабек Шукуров не реализовал пенальти. В середине первого тайма из-за травмы заменили Аббосбека Файзуллаева.

«Я рад, что игроки меня слушают. Но нам еще много над чем надо поработать. Было важно начать с победы, теперь у меня есть больше информации об игроках», — сказал после игры Каннаваро, слова которого приводит Ассоциация футбола Узбекистана (UFA).

О том, что Каннаваро будет готовить сборную Узбекистана к чемпионату мира 2026 года, федерация объявила 6 октября.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Анна Сатдинова
сборная Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро
