Спорт⁠,
0

AFP узнало об отставке главного тренера «Монако», где играет Головин

AFP: клуб Головина «Монако» уволил главного тренера Хюттера
В «Монако» решили сменить тренера после неудачного старта сезона. Вместо Ади Хюттера команду должен возглавить Себастьян Поконьоли
Ади Хюттер
Ади Хюттер (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Австриец Ади Хюттер отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако», его заменит бельгиец Себастьян Поконьоли, сообщает AFP со ссылкой на источники в клубе.

Хюттер работал с командой с июля 2023 года.

В четверг он и его помощники сообщили игрокам о своем уходе после тренировки.

«Монако» хотело договориться с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем, но в итоге остановило выбор на Поконьоли, который в прошлом сезоне привел бельгийский «Юнион» к первому чемпионству за 90 лет.

«Монако» после семи туров идет пятым в чемпионате Франции с отставанием в три очка от лидирующего ПСЖ.

В Лиге чемпионов «Монако» разгромно проиграло «Брюгге» (1:4) и свело вничью матч с «Манчестер Сити» (2:2).

За «Монако» с 2018 года играет полузащитник сборной России Александр Головин.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
ФК Монако Александр Головин
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
