AFP узнало об отставке главного тренера «Монако», где играет Головин

В «Монако» решили сменить тренера после неудачного старта сезона. Вместо Ади Хюттера команду должен возглавить Себастьян Поконьоли

Ади Хюттер (Фото: Justin Setterfield / Getty Images)

Австриец Ади Хюттер отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако», его заменит бельгиец Себастьян Поконьоли, сообщает AFP со ссылкой на источники в клубе.

Хюттер работал с командой с июля 2023 года.

В четверг он и его помощники сообщили игрокам о своем уходе после тренировки.

«Монако» хотело договориться с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем, но в итоге остановило выбор на Поконьоли, который в прошлом сезоне привел бельгийский «Юнион» к первому чемпионству за 90 лет.

«Монако» после семи туров идет пятым в чемпионате Франции с отставанием в три очка от лидирующего ПСЖ.

В Лиге чемпионов «Монако» разгромно проиграло «Брюгге» (1:4) и свело вничью матч с «Манчестер Сити» (2:2).

За «Монако» с 2018 года играет полузащитник сборной России Александр Головин.