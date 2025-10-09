AFP узнало об отставке главного тренера «Монако», где играет Головин
Австриец Ади Хюттер отправлен в отставку с поста главного тренера «Монако», его заменит бельгиец Себастьян Поконьоли, сообщает AFP со ссылкой на источники в клубе.
Хюттер работал с командой с июля 2023 года.
В четверг он и его помощники сообщили игрокам о своем уходе после тренировки.
«Монако» хотело договориться с бывшим тренером дортмундской «Боруссии» Эдином Терзичем, но в итоге остановило выбор на Поконьоли, который в прошлом сезоне привел бельгийский «Юнион» к первому чемпионству за 90 лет.
«Монако» после семи туров идет пятым в чемпионате Франции с отставанием в три очка от лидирующего ПСЖ.
В Лиге чемпионов «Монако» разгромно проиграло «Брюгге» (1:4) и свело вничью матч с «Манчестер Сити» (2:2).
За «Монако» с 2018 года играет полузащитник сборной России Александр Головин.
