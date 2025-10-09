Чемпион КХЛ потерял защитника до конца сезона в матче СКА
Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев внесен в список травмированных до конца сезона после толчка на борт со стороны капитана петербургского СКА Сергея Плотникова, сообщила пресс-служба ярославского клуба КХЛ.
Плотников во встрече 6 октября (4:2 в пользу «Локомотива») толкнул Сергеева на борт и получил удаление до конца игры, а потом еще два матча дисквалификации от спортивно-дисциплинарного комитета лиги.
«Восстановление Андрея займет несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу», — сообщили в клубе, не уточнив характер травмы.
Тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал фол Плотникова «одним из самых грязных и опасных», что он видел в последнее время.
Сергееву 34 года, он играет за «Локомотив» с 2022 года, стал в его составе обладателем Кубка Гагарина. В этом сезоне провел 13 матчей, забросил шайбу и сделал шесть передач.
«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ.
