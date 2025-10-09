 Перейти к основному контенту
Чемпион КХЛ потерял защитника до конца сезона в матче СКА

«Локомотив» потерял защитника Сергеева до конца сезона после атаки игрока СКА
Сергей Плотников 6 октября толкнул на борт Андрея Сергеева. Защитник «Локомотива» будет восстанавливаться от травмы несколько месяцев
Андрей Сергеев
Андрей Сергеев (Фото: Телеграм-канал ХК «Локомотив»)

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев внесен в список травмированных до конца сезона после толчка на борт со стороны капитана петербургского СКА Сергея Плотникова, сообщила пресс-служба ярославского клуба КХЛ.

Плотников во встрече 6 октября (4:2 в пользу «Локомотива») толкнул Сергеева на борт и получил удаление до конца игры, а потом еще два матча дисквалификации от спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

«Восстановление Андрея займет несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу», — сообщили в клубе, не уточнив характер травмы.

Тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал фол Плотникова «одним из самых грязных и опасных», что он видел в последнее время.

Сергееву 34 года, он играет за «Локомотив» с 2022 года, стал в его составе обладателем Кубка Гагарина. В этом сезоне провел 13 матчей, забросил шайбу и сделал шесть передач.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ.

Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Локомотив Ярославль ХК СКА Санкт-Петербург
