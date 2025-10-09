В Китае футболист сломал шею во время матча
Полузащитник сборной Того и «Гуанси Пинго» Самуэль Асамоа получил множественные переломы шеи во время матча второй китайской лиги и с высокой вероятностью больше не сможет ходить. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу команды.
Инцидент произошел 5 октября. Соперник из «Чунцин Тунлянлун» толкнул 31-летнего Асамоа на рекламный щит.
Асамоа госпитализировали, он перенес операцию и находится в стабильном состоянии. В клубе сообщили, что у игрока обширное повреждение нервов и «высокий риск параплегии (паралича нижних конечностей)».
Асамоа перебрался в Китай в 2024 году.
Футболист дебютировал в сборной Того в 2022 году и провел за команду шесть матчей.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Стали известны детали мирной сделки Израиля и ХАМАС
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
Фон дер Ляйен угрожает два вотума недоверия в Европарламенте
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Бельгия назвала три красные линии по использованию российских активов
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов