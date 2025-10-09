В Китае футболист сломал шею во время матча

Футболист сборной Того сломал шею во время матча в Китае

Футболиста «Гуанси Пинго» Самуэля Асамоа во время матча второго дивизиона толкнули на рекламный щит. У него диагностировали несколько переломов в шее и обширное повреждение нервов, он может остаться инвалидом

Самуэль Асамоа (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Полузащитник сборной Того и «Гуанси Пинго» Самуэль Асамоа получил множественные переломы шеи во время матча второй китайской лиги и с высокой вероятностью больше не сможет ходить. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-службу команды.

Инцидент произошел 5 октября. Соперник из «Чунцин Тунлянлун» толкнул 31-летнего Асамоа на рекламный щит.

Асамоа госпитализировали, он перенес операцию и находится в стабильном состоянии. В клубе сообщили, что у игрока обширное повреждение нервов и «высокий риск параплегии (паралича нижних конечностей)».

Асамоа перебрался в Китай в 2024 году.

Футболист дебютировал в сборной Того в 2022 году и провел за команду шесть матчей.