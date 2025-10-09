 Перейти к основному контенту
Тренера ЦСКА второй раз в сезоне признали лучшим в РПЛ

Челестини второй раз подряд признали лучшим тренером месяца в РПЛ
ЦСКА под руководством Челестини в сентябре выиграл два матча из трех и возглавил турнирную таблицу. Итальянец уверенно победил в голосовании болельщиков и экспертов РПЛ, а в опросе телекомментаторов уступил только Черчесову
Фабио Челестини
Фабио Челестини (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Фабио Челестинин из московского ЦСКА был признан лучшим тренером сентября в РПЛ, сообщила пресс-служба лиги.

Итальянец с большим отрывом победил в голосовании болельщиков, а также был первым в опросе экспертов РПЛ. Однако в голосовании комментаторов телеканала «Матч Премьер» он уступил Станиславу Черчесову из грозненского «Ахмата».

Челестини также был лучшим тренером лиги в июле—августе.

ЦСКА в сентябре проиграл «Ростову» (0:1) и победил «Балтику» (1:0) и «Сочи» (3:1) и после 11 туров лидирует в турнирной таблице — впервые с лета 2022-го.

В список претендентов на награду также входили Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Динамо»), Черчесов, Джонатан Альба («Ростов») и Деян Станкович («Спартак»), 19 сентября дисквалифицированный на месяц за оскорбление арбитра.

Анна Сатдинова
Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА Фабио Челестини
