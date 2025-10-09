Тренера ЦСКА второй раз в сезоне признали лучшим в РПЛ
Фабио Челестинин из московского ЦСКА был признан лучшим тренером сентября в РПЛ, сообщила пресс-служба лиги.
Итальянец с большим отрывом победил в голосовании болельщиков, а также был первым в опросе экспертов РПЛ. Однако в голосовании комментаторов телеканала «Матч Премьер» он уступил Станиславу Черчесову из грозненского «Ахмата».
Челестини также был лучшим тренером лиги в июле—августе.
ЦСКА в сентябре проиграл «Ростову» (0:1) и победил «Балтику» (1:0) и «Сочи» (3:1) и после 11 туров лидирует в турнирной таблице — впервые с лета 2022-го.
В список претендентов на награду также входили Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Динамо»), Черчесов, Джонатан Альба («Ростов») и Деян Станкович («Спартак»), 19 сентября дисквалифицированный на месяц за оскорбление арбитра.
