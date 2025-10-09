Футбол стал самым популярным видом спорта на российском ТВ
Футбол стал самым популярным видом спорта среди телезрителей в России в период с сентября 2024 года по август 2025 года, согласно данным Mediascope.
По статистике, на футбол приходится 41% всего времени просмотра спортивного контента. Среди футбольных трансляций наибольшую аудиторию собрал матч «Спартак» — «Зенит» в РПЛ, который прошел 16 марта 2025 года.
На втором месте — единоборства (13%). Рейтинг трансляций возглавил турнир «Смешанные единоборства UFC» от 19 января, где основным боем турнира стало противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Ренато Мойкано.
В тройку лидеров вошел хоккей (11%). Здесь благотворительное мероприятие «Матч Года. Все звезды хоккея» является самой популярной трансляцией сезона.
Также в рейтинге оказались биатлон (6%), бокс (4%) и фигурное катание (4%), где самыми просматриваемыми стали масс-старт Кубка России 26 января, бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 12 октября и Гран-при России 24 ноября соответственно.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов