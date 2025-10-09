Футбол стал самым популярным видом спорта на российском ТВ

Согласно данным Mediascope, в период 2024–2025 годов из всего времени, что телезрители в России смотрели спорт, больше всего — 41% — ушло на футбол. На втором месте единоборства, а тройку замыкает хоккей

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Футбол стал самым популярным видом спорта среди телезрителей в России в период с сентября 2024 года по август 2025 года, согласно данным Mediascope.

По статистике, на футбол приходится 41% всего времени просмотра спортивного контента. Среди футбольных трансляций наибольшую аудиторию собрал матч «Спартак» — «Зенит» в РПЛ, который прошел 16 марта 2025 года.

На втором месте — единоборства (13%). Рейтинг трансляций возглавил турнир «Смешанные единоборства UFC» от 19 января, где основным боем турнира стало противостояние россиянина Ислама Махачева и бразильца Ренато Мойкано.

В тройку лидеров вошел хоккей (11%). Здесь благотворительное мероприятие «Матч Года. Все звезды хоккея» является самой популярной трансляцией сезона.

Также в рейтинге оказались биатлон (6%), бокс (4%) и фигурное катание (4%), где самыми просматриваемыми стали масс-старт Кубка России 26 января, бой Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 12 октября и Гран-при России 24 ноября соответственно.