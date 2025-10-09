Экс-скаут клубов НХЛ спрогнозировал число шайб Овечкин за сезон
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен забросить 40 шайб за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом «РБК Спорт» заявил бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев.
«Главное, хочу пожелать Александру здоровья. Если будет здоровье, то он может покорить очередную вершину и установить следующие планки рекордов. За это и будем переживать всей страной. Будем верить, что отметка в 40 шайб по силам Овечкину. Потому что 82 игры, очень длинный чемпионат. Полшайбы за игру — это реалистично для Александра. Очень надеемся на очередной рекорд, но в первую очередь желаем здоровья Александру», — заявил Дементьев «РБК Спорт».
40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.
Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.
