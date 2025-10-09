Экс-скаут клубов НХЛ спрогнозировал число шайб Овечкин за сезон

Экс-скаут клубов НХЛ Дементьев: отметка в 40 шайб за сезон по силам Овечкину

Алексей Дементьев отметил, что в случае отсутствия травм, Александр Овечкин сможет побить новые рекорды в предстоящем сезоне НХЛ

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин способен забросить 40 шайб за один сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом «РБК Спорт» заявил бывший скаут клубов НХЛ «Оттава» и «Нэшвилл» Алексей Дементьев.

«Главное, хочу пожелать Александру здоровья. Если будет здоровье, то он может покорить очередную вершину и установить следующие планки рекордов. За это и будем переживать всей страной. Будем верить, что отметка в 40 шайб по силам Овечкину. Потому что 82 игры, очень длинный чемпионат. Полшайбы за игру — это реалистично для Александра. Очень надеемся на очередной рекорд, но в первую очередь желаем здоровья Александру», — заявил Дементьев «РБК Спорт».

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.

Овечкин играет в НХЛ с 2005 года, является обладателем Кубка Стэнли 2018 года.