Бывший тренер сборной России рассказал о мотивации Овечкина

Владимир Крикунов считает, что Александру Овечкину по силам добраться минимум до 40 шайб в новом сезоне НХЛ

Александр Овечкин (Фото: Patrick Smith / Getty Images)

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может провести результативный сезон в НХЛ в связи с тем, что это его последний год в лиге. Об этом «РБК Спорт» заявил бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Владимир Крикунов.

Сезон 2025/26 НХЛ станет заключительным по контракту Овечкина с «Вашингтоном».

«Тяжело сказать, сможет ли достичь Александр 40 голов за сезон. Но я думаю, что за последний год в НХЛ он сможет это сделать. То есть это будет для него некой мотивацией. Думаю, что ему по силам добраться до 40 шайб минимум», — сказал Крикунов «РБК Спорт».

В мае «Вашингтон» сообщал, что никакого решения о будущем Овечкина после сезона 2025/26 еще не принято. В марте Овечкин на вопрос, продлит ли он соглашение с клубом НХЛ, ответил: «Думаю, нет». Также хоккеист заявил о планах вернуться в московское «Динамо», если позволит здоровье.

Анастасия Шубская, супруга Овечкина, в конце мая рассказала «АиФ», что хоккеист вернется в России после завершения его контракта в НХЛ.

40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.