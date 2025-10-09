Бывший тренер сборной России рассказал о мотивации Овечкина
Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин может провести результативный сезон в НХЛ в связи с тем, что это его последний год в лиге. Об этом «РБК Спорт» заявил бывший главный тренер сборной России и клубов КХЛ Владимир Крикунов.
Сезон 2025/26 НХЛ станет заключительным по контракту Овечкина с «Вашингтоном».
«Тяжело сказать, сможет ли достичь Александр 40 голов за сезон. Но я думаю, что за последний год в НХЛ он сможет это сделать. То есть это будет для него некой мотивацией. Думаю, что ему по силам добраться до 40 шайб минимум», — сказал Крикунов «РБК Спорт».
В мае «Вашингтон» сообщал, что никакого решения о будущем Овечкина после сезона 2025/26 еще не принято. В марте Овечкин на вопрос, продлит ли он соглашение с клубом НХЛ, ответил: «Думаю, нет». Также хоккеист заявил о планах вернуться в московское «Динамо», если позволит здоровье.
Анастасия Шубская, супруга Овечкина, в конце мая рассказала «АиФ», что хоккеист вернется в России после завершения его контракта в НХЛ.
40-летний Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. В прошлом сезоне россиянин превзошел канадского форварда Уэйна Гретцки (894 гола). Сейчас на счету Овечкина 897 голов.
Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции
Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России
«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча
У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»
Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico
Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов