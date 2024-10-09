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Джокович обыграл россиянина в 1/8 финала «Мастерса»

Джокович обыграл россиянина Сафиуллина в 1/8 финала «Мастерса»
Матч продолжался 1 час 15 минут. В четвертьфинале Джокович встретится с чехом Якубом Меншиком, который ранее обыграл болгарина Григора Димитрова (12-й номер рейтинга)

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 3:6, 2:6 в матче четвертого круга турнира серии «Мастерс» в Шанхае.

Матч продолжался 1 час 15 минут. В четвертьфинале Джокович встретится с чехом Якубом Меншиком, который ранее обыграл болгарина Григора Димитрова (12-й номер рейтинга).

Сафиуллин занимает 61-е место в рейтинге ATP. На счету 27-летнего россиянина нет выигранных турниров ATP.

Джокович является рекордсменом по победам на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде и по общему количеству недель в качестве первой ракетки мира. Всего на его счету 99 титулов. На данный момент 37-летний серб занимает четвертое место в рейтинге.

Турнир в Шанхае проводится на покрытии «хард» и завершится 13 октября. Призовой фонд — $8,9 млн. Действующим победителем является поляк Хуберт Хуркач. Из россиян турнир выигрывали Николай Давыденко (2009) и Даниил Медведев (2019).

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Роман Сафиуллин Новак Джокович теннис
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