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Олимпийскую чемпионку из Украины дисквалифицировали по допинговому делу

Украинскую биатлонистку Виту Семеренко дисквалифицировали по допинговому делу
Чемпионка Игр в Сочи нарушила правило, по которому санкции применяются за непредоставление информации о местонахождении или пропуск трех допинг-тестов в течение года
Вита Семеренко
Вита Семеренко (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал биатлонистку Виту Семеренко на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Олимпийская чемпионка 2014 года нарушила правило, согласно которому к спортсмену применяются санкции в случае непредоставления информации о местонахождении или пропуска трех допинг-тестов в течение года.

Срок дисквалификации 38-летней биатлонистки отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Семеренко на Олимпиаде в Сочи завоевала золото в эстафете и бронзу в спринте. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Украины.

Он является семикратной медалисткой чемпионата мира и пятикратной победительницей Кубка мира.

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Биатлон допинговый скандал допинг
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