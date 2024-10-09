Олимпийскую чемпионку из Украины дисквалифицировали по допинговому делу

Чемпионка Игр в Сочи нарушила правило, по которому санкции применяются за непредоставление информации о местонахождении или пропуск трех допинг-тестов в течение года

Вита Семеренко (Фото: Jurij Kodrun / Getty Images)

Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал биатлонистку Виту Семеренко на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Олимпийская чемпионка 2014 года нарушила правило, согласно которому к спортсмену применяются санкции в случае непредоставления информации о местонахождении или пропуска трех допинг-тестов в течение года.

Срок дисквалификации 38-летней биатлонистки отсчитывается с 20 марта 2024 года.

Семеренко на Олимпиаде в Сочи завоевала золото в эстафете и бронзу в спринте. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Украины.

Он является семикратной медалисткой чемпионата мира и пятикратной победительницей Кубка мира.