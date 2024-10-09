Олимпийскую чемпионку из Украины дисквалифицировали по допинговому делу
Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал биатлонистку Виту Семеренко на год за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщила пресс-служба центра.
Олимпийская чемпионка 2014 года нарушила правило, согласно которому к спортсмену применяются санкции в случае непредоставления информации о местонахождении или пропуска трех допинг-тестов в течение года.
Срок дисквалификации 38-летней биатлонистки отсчитывается с 20 марта 2024 года.
Семеренко на Олимпиаде в Сочи завоевала золото в эстафете и бронзу в спринте. На церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи была знаменосцем сборной Украины.
Он является семикратной медалисткой чемпионата мира и пятикратной победительницей Кубка мира.
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