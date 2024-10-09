Четыре российских клуба вошли в топ-100 команд мира с самым дорогим составом

Четыре клуба России вошли в топ-100 команд мира с самым дорогим составом

Состав «Зенита» оценили в €237 млн. В рейтинге учитываются в том числе игроки, отданные в аренду

Матч «Зенит» — «Спартак» (Фото: Петр Ковалев/ТАСС)

Петербургский «Зенит» занял 55-е место в топ-100 команд мира по совокупной трансферной стоимости игроков по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES Football Observatory).

В рейтинге учитываются в том числе игроки, отданные в аренду. Состав «Зенита» оценили в €237 млн.

Лидирует в списке испанский «Реал» (€1,73 млрд), далее в первой тройке расположились английские «Манчестер Сити» (€1,47 млрд) и «Челси» (€1,39 млрд).

Помимо «Зенита» в топ-100 вошли еще три российских клуба. Московское «Динамо» заняло 85-е место в рейтинге (€140 млн), «Локомотив» — 88-е, (€135 млн), «Спартак» — 94-е (€127 млн).

«Локомотив» является лидером среди клубов РПЛ по числу воспитанников в составе команды — 11 игроков, стоимость которых Transfermarkt оценивает в €40,3 млн.

«Динамо» занимает третье место по числу воспитанников (9) и второе по их общей стоимости (€26,80 млн). «Спартак» идет пятым в РПЛ по числу воспитанников (6) и четвертым по их стоимости — €15,70 млн. «Зенит» занимает девятое место по числу воспитанников (3) и восьмое по их стоимости (€2,8 млн).