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Умер экс-футболист сборной России и ЦСКА

Умер экс-футболист сборной России и ЦСКА Артем Енин
Единственный раз Артем Енин сыграл за сборную России будучи футболистом «Шинника».
Артем Енин
Артем Енин (Фото: ФК "Шинник")

Бывший футболист сборной России Артём Енин умер возрасте 48 лет. Об этом сообщила пресс-служба ярославского «Шинника», за который выступал игрок и где работал тренером.

В составе «Шинника» выступал в Высшей лиге (ныне — РПЛ) и Первой лиге, которую в 2001 году выиграл вместе с клубом.

В 2000 году из «Шинника» перешел в ЦСКА, с которым дошел до финала Кубка России 1999/2000. В решающем матче кубка получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона.

В составе национальной команды Енин, который тогда выступал за ярославский клуб, провел один матч. 23 сентября 1998 года он вышел на поле на 56-й минуте в гостевой встречи с Испанией (0:1).

В элитном дивизионе чемпионата России в составе «Шинника» и ЦСКА сыграл 112 матчей и забил 6 мячей.

Завершил профессиональную карьеру в 2010 году. После тренировал юношеские команды «Шинника».

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