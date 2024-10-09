Умер экс-футболист сборной России и ЦСКА
Бывший футболист сборной России Артём Енин умер возрасте 48 лет. Об этом сообщила пресс-служба ярославского «Шинника», за который выступал игрок и где работал тренером.
В составе «Шинника» выступал в Высшей лиге (ныне — РПЛ) и Первой лиге, которую в 2001 году выиграл вместе с клубом.
В 2000 году из «Шинника» перешел в ЦСКА, с которым дошел до финала Кубка России 1999/2000. В решающем матче кубка получил травму, из-за которой выбыл до конца сезона.
В составе национальной команды Енин, который тогда выступал за ярославский клуб, провел один матч. 23 сентября 1998 года он вышел на поле на 56-й минуте в гостевой встречи с Испанией (0:1).
В элитном дивизионе чемпионата России в составе «Шинника» и ЦСКА сыграл 112 матчей и забил 6 мячей.
Завершил профессиональную карьеру в 2010 году. После тренировал юношеские команды «Шинника».
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