Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

В следующем раунде Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который является первой ракеткой мира. В 2024 году соперники три раза встретились на «Большом шлеме» и один раз на «Мастерсе»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Медведев занимает 5-е место в рейтинге ATP, Циципас — 12-е. Россиянин одержал третью подряд победу над нынешним соперником. В последний раз Циципас обыгрывал Медведева в 2022 году. Счет в очном противостоянии теннисистов — 10:4 в пользу россиянина.

Циципас является внуком легендарного футболиста московского «Спартака» Сергея Сальникова.

В следующем раунде Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который является первой ракеткой мира. В 2024 году соперники три раза встретились на «Большом шлеме» и один раз на «Мастерсе». В этих матчах Медведев одержал одну победу — на «Уимблдоне». С 2023 года они встречались девять раз, на счету россиянина — три победы.

Призовой фонд турнира в Шанхае составляет $9 млн. Серия «Мастерс» по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.