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Медведев обыграл Циципаса и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае

Медведев обыграл внука легенды «Спартака» Циципаса на «Мастерса» в Шанхае
В следующем раунде Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который является первой ракеткой мира. В 2024 году соперники три раза встретились на «Большом шлеме» и один раз на «Мастерсе»

Российский теннисист Даниил Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счетом 7:6 (7:3), 6:3 в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).

Медведев занимает 5-е место в рейтинге ATP, Циципас — 12-е. Россиянин одержал третью подряд победу над нынешним соперником. В последний раз Циципас обыгрывал Медведева в 2022 году. Счет в очном противостоянии теннисистов — 10:4 в пользу россиянина.

Циципас является внуком легендарного футболиста московского «Спартака» Сергея Сальникова.

В следующем раунде Медведев встретится с итальянцем Янником Синнером, который является первой ракеткой мира. В 2024 году соперники три раза встретились на «Большом шлеме» и один раз на «Мастерсе». В этих матчах Медведев одержал одну победу — на «Уимблдоне». С 2023 года они встречались девять раз, на счету россиянина — три победы.

Призовой фонд турнира в Шанхае составляет $9 млн. Серия «Мастерс» по престижу уступает только «Большому шлему» и Итоговому турниру.

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Даниил Медведев Стефанос Циципас ATP теннис
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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