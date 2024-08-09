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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Рамазанов заявил, что поменял российское гражданство ради победы на ОИ

Рамазанов заявил, что поменял российское гражданство ради победы на Олимпиаде
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Рамазанов после победы в вольной борьбе сравнил мир с джунглями. «Если ты будешь всегда двигаться, не бояться ничего, ты не потеряешься», — сказал он
Магомед Рамазанов
Магомед Рамазанов

Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов, который стал олимпийским чемпионом в вольной борьбе, признался «Матч ТВ», что менял спортивное гражданство ради победы на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Ради олимпийской медали. В дальнейшем двойное гражданство помогает, как высшее образование, не потеряться в жизни. Чем больше у тебя знаний и возможностей, тем больше ты интересен в этом мире», — сказал он.

Рамазанов также сравнил мир с джунглями. «Этот мир — джунгли, если слабо себя ведешь, тебя сожрут. Если ты будешь всегда двигаться, не бояться ничего, ты не потеряешься», — заявил борец. 

Ранее в пятницу, 9 августа, Рамазанов завоевал золотую медаль в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг. В решающей схватке бывший член сборной России победил иранца Хасана Яздани, олимпийского чемпиона 2016 года, со счетом 7:1.

До завершения Олимпийских игр осталось два дня.

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