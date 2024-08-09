«Рубин» спасся от поражения в матче с «Ростовом» в РПЛ

Оскорбивший сербов на Евро футболист спас «Рубин» от поражения в Ростове

Встреча с «Ростовом» завершилась со счетом 1:1

Мирлинд Даку (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

«Ростов» сыграл вничью с «Рубином» на своем поле в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев голом отметился полузащитник Данил Глебов, который был признан лучшим игроком матча. У казанцев с пенальти гол провел нападающий Мирлинд Даку.

В прошлом сезоне «Ростов» и «Рубин» встречались дважды в рамках внутреннего первенства. В первом круге желто-синие одержали победу со счетом 3:0, во втором круге казанцы обыграли команду Валерия Карпина со счетом 3:1.

Для Даку это уже третий мяч в этом сезоне. Летом он выступал за сборную Албании на чемпионате Европы, где попал в скандал. Даку после матча второго тура чемпионата со сборной Хорватии (2:2), в котором албанцы сравняли счет на последних секундах, подошел к трибуне своих болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев, а фанаты поддержали его.

Через некоторое время УЕФА дисквалифицировал футболиста, а ему пришлось принести извинения.

Даку сделал уже пять результативных действий в новом сезоне РПЛ (три гола и две передачи), у всех остальных игроков «Рубина» семь результативных действий на всю команду.

У бразильца Роналдо 10 результативных действий в 16 матчах за «Ростов» в РПЛ (шесть голов и четыре передачи) — лучший результат в клубе в 2024 году.