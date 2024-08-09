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«Пари НН» одержал вторую победу подряд в Российской премьер-лиге

Матч в Нижнем Новгороде завершился победой хозяев поля со счетом 1:0
Фото: Sergey Elagin / Global look press
Фото: Sergey Elagin / Global look press

«Пари Нижний Новгород» обыграл подмосковные «Химки» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч в Нижнем Новгороде завершился победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в игре провел на 19-й минуте Огнен Ожегович.

Для «Пари», который проиграл первые два матча в лиге, это вторая победа подряд. Благодаря этому результату нижегородцы набрали шесть баллов и поднялись на шестую строчку. В активе «Химок» четыре очка, и они располагаются на седьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого девять очков за три игры.

В сезоне 2022/2023 «Пари НН» и «Химки» дважды встречались в рамках внутреннего первенства. В первом круге «Химки» одержали победу со счетом 3:0, во втором круге нижегородцы обыграли подмосковную команду со счетом 2:0.

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