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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Снятого с Игр-2024 тренера обвинили в изнасиловании 18-летней спортсменки

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Олимпиада-2024 в Париже
Девушка заявила, что не давала согласия и не хотела близости с тренером, который был более, чем вдвое, старше ее
Американский тренер по легкой атлетике Рана Рейдер
Американский тренер по легкой атлетике Рана Рейдер (Фото: Global Look Press)

54-летний Рана Рейдер, бывший тренер сборной Великобритании по легкой атлетике и наставник олимпийских спортсменов, обвиняется в изнасиловании спортсменки в гостиничном номере во Флориде. Об этом сообщает The Guardian.

Рейдер — известный в мире легкой атлетики тренер. В сборной Великобритании руководил группой спринтеров, прыгунов с трамплина и барьеристов мирового уровня. Работал также в США и Нидерландах. На игры в Париже Рейдер поехал тренером двух легкоатлетов. Один из них — Ламонт Марсель Джейкобс, двукратный олимпийский чемпион из Италии, чемпион мира и Европы по прыжкам в длину, в финале парижского забега на 100 м финишировал пятым. 

Также Рейдер тренировал на Играх-2024 канадского бегуна Андре де Грасса, олимпийского чемпиона на дистанции 200 м в Токио. В Париже полуфинальном турнире по легкой атлетике на этой же дистанции де Грасс финишировал третьим. В пятницу, 9 августа, в составе сборной Канады он принимает участие в эстафете 4×100 м. В забеге выступит и Джейкобс.

Когда стало известно, что Рейдер аккредитован на Игры Канадским национальным олимпийским комитетом, три женщины обратились в суд округа Броуард (штат Флорида) с обвинениями. Тренера отстранили от участия в Олимпиаде. В частности, мужчину обвинили в сексуальном и эмоциональном насилии. Из предоставленных журналистам судебных документов выяснилось, что одной из девушек на момент связи с тренером только исполнилось 18 лет.

Для защиты личности легкоатлетку в документах называют Джейн Доу. Американка утверждает, что была изнасилована во время пребывания в тренировочном лагере во Флориде вскоре после ее дня рождения. Доу «не давала согласия и не хотела заниматься сексом с Рейдером, который был старше ее более чем вдвое», — говорится в судебных бумагах. Легкоатлетка продолжала и дальше интимную близость с тренером из-за «страха, что он отомстит и разрушит ее карьеру».

Адвокаты Рейдер подали встречный иск о клевете. Доу оспорила встречное обвинение и наряду с другими спортсменками потребовала возмещения ущерба в размере свыше $50 тыс. Доу также заявила, что она «страдала и будет продолжать страдать от сильного и постоянного эмоционального расстройства, бессонницы, унижения, общей тревожности, депрессии, эмоциональной и психологической боли, травматического стресса и душевных страданий, а также потери способности наслаждаться жизнью».

Рейдера подозревали в домогательствах еще в 2021 году. На фоне появившихся новостей Федерация легкой атлетики Великобритании требовала от своих спортсменов прекратить все отношения с тренером.

Среди легкоатлетов, с которыми работал тренер, были двукратный олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира Кристиан Тейлор (США), трехкратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира в эстафете 4×100 м и трехкратная чемпионка мира в прыжках в длину Тианна Бартолетта (США), серебряная медалистка Рио-2016 Дафне Схипперс (Нидерланды) и участник Олимпийских игр 2012 года Адам Джемили (Великобритания). 

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Арсений Ефременко
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