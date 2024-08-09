Малкин опроверг информацию о скором возвращении в Россию

Обозреватель Pittsburgh Tribune-Review сообщил, что Малкин вернется в Россию после окончания сезона 2024/25. Хоккеист ответил, что эта информация неверна

Евгений Малкин (Фото: Martin Rose/Getty Images)

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отрицательно ответил на вопрос об уходе из НХЛ через год и возвращении в Россию для выступления в КХЛ, сообщает The Athletic.

Ранее обозреватель Pittsburgh Tribune-Review Марк Мэдден заявил, что российский форвард после завершения сезона 2024/25 вернется на родину. «Мне сказали, что Евгений Малкин не вернется после завершения следующего сезона — он отправится в Россию и откажется от последнего года контракта», — написал журналист.

Малкин прокомментировал эту информацию следующим образом: «Нет, это не так».

Действующее соглашение с «Питтсбург Пингвинз» у воспитанника «Металлурга» рассчитано до конца сезона 2025/26. Вместе с клубом Евгений Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).