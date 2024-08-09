В перерыве матча на Олимпиаде показали фрагмент «Лебединого озера»
В перерыве полуфинального матча мужского олимпийского турнира между сборными США и Сербии балерины исполнили фрагмент из «Лебединого озера».
В постановке участвовали пять балерин. Следом после «Лебединого озера» они начали танцевать под композицию Robot Rock легендарного французского электронного дуэта Daft Punk.
Матч США — Сербия прошел поздним вечером 8 августа. Игра завершилась со счетом 95:91 в пользу американцев.
«Лебединое озеро» — визитная карточка российского балета и Большого театра. Написанный в 1876 году балет Петра Чайковского впервые был представлен в 1877 году в Большом театре.
Ранее тема «Лебединого озера» была обыграна во время эстафеты олимпийского огня в Париже.
На Олимпиаде в Париже запрещена любая российская атрибутика. Даже болельщикам запретили проносить на трибуны флаги, а также одежду с надписью «Россия» и изображением символов страны.
Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов без гимна и флага.
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