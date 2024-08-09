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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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В перерыве матча на Олимпиаде показали фрагмент «Лебединого озера»

В перерыве баскетбольного матча на Олимпиаде показали балет «Лебединое озеро»
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На Олимпиаде в Париже запрещена любая российская атрибутика. Болельщикам запретили проносить на трибуны флаги, а также одежду с надписью «Россия» и изображением символов страны
На Олимпиаде в матче Сербия&nbsp;&mdash; США показали фрагмент &laquo;Лебединого озера&raquo;
На Олимпиаде в матче Сербия — США показали фрагмент «Лебединого озера» (Фото: Reuters)

В перерыве полуфинального матча мужского олимпийского турнира между сборными США и Сербии балерины исполнили фрагмент из «Лебединого озера».

В постановке участвовали пять балерин. Следом после «Лебединого озера» они начали танцевать под композицию Robot Rock легендарного французского электронного дуэта Daft Punk.

Матч США — Сербия прошел поздним вечером 8 августа. Игра завершилась со счетом 95:91 в пользу американцев.

«Лебединое озеро» — визитная карточка российского балета и Большого театра. Написанный в 1876 году балет Петра Чайковского впервые был представлен в 1877 году в Большом театре.

Ранее тема «Лебединого озера» была обыграна во время эстафеты олимпийского огня в Париже.

На Олимпиаде в Париже запрещена любая российская атрибутика. Даже болельщикам запретили проносить на трибуны флаги, а также одежду с надписью «Россия» и изображением символов страны.

Российские спортсмены выступают на Олимпиаде в качестве нейтральных спортсменов без гимна и флага.

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Руслан Алиев
Олимпиада-2024 Евробаскет НБА Леброн Джеймс Никола Йокич Стефен Карри Большой театр балет Лебединое озеро
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