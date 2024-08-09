Волонтер из России рассказала о минусах жизни в Париже во время Игр
Рост цен, перекрытые центральные улицы, закрытый доступ к туристическим местам — основные минусы жизни в Париже во время Олимпиады. Об этом рассказала журналистка РБК Алина Кравчук, работавшая волонтером на Олимпиаде в Париже.
По ее словам, метро подорожало в два раза. «До Олимпиады одна поездка стоила €2, теперь — €4. Цены повысились на 10–15%, но это на субъективный взгляд. В супермаркетах же цены остались прежние», — отметила она.
«Во время олимпийских заездов и забегов перекрывали целые улицы. На работе метро это никак не сказывалось, а вот наземный транспорт менял постоянно маршруты в соответствии с этим ограничениями», — сказала она.
Кравчук также рассказала, что в Париже туристам недоступна часть знаковых для города мест. «Некоторые туристические места закрыты для простых людей, поскольку входят в число олимпийских локаций. В частности, закрыли площадку Трокадеро, откуда открывается один из культовых видов на Эйфелеву башню», — подытожила она.
Олимпийские игры заканчиваются 11 августа.
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