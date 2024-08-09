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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Эксклюзив

Волонтер из России рассказала, безопасно ли на улицах Парижа во время ОИ

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам волонтера, которая и ранее была в Париже, во время Олимпиады на улицах стало безопаснее
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

В Париже круглосуточно дежурит полиция, из центра города исчезли «подозрительные личности», рассказала журналистка РБК Алина Кравчук, работавшая на Олимпиаде в качестве волонтера.

По ее словам, до церемонии открытия Олимпиады появилось множество новостей о том, как участников и гостей Игр ограбили в Париже. По словам Алины Кравчук, никто из ее окружения волонтеров не становился жертвой ограбления.

«Возможно, удалось избежать подобной участи из-за того, что волонтеры практически все нужные вещи (телефон, документы, аккредитация) носили в поясной сумке», — отметила она.

По словам Алины Кравчук, которая и ранее была в Париже, во время Олимпиады на улицах стало безопаснее. Возможно это связано с тем, что большинство нелегалов и бездомных выселили далеко за пределы центральной части Парижа.

«Круглосуточно дежурит полиция. Нелегальные уличные продавцы и другие подозрительные личности исчезли. Мне лишь пару бездомных удалось застать в самом центре», — рассказала она.

Она подчеркнула, что по сравнению с предыдущими приездами в Париж в городе стало безопаснее: «Уже не несешь сумку перед собой, как раньше, а можешь повесить на плечо».

Олимпиада завершится 11 августа. 28 августа в Париже начнутся Паралимпийские игры, которые продлятся до 8 сентября 2024.

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