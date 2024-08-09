За какими матчами чемпионата России по футболу следить на выходных

В пятницу стартует четвертый тур Российской премьер-лиги (РПЛ). Центральным матчем игрового уикенда станет встреча «Зенита» и «Динамо», которые до последнего момента боролись за чемпионство в прошлом сезоне

Эсекьель Барко (Фото: Stupnikov Alexander / Global look press)

Кто и когда играет

9 августа

«Пари НН» — «Химки» — 18:30

«Ростов» — «Рубин» — 20:30.

10 августа

«Локомотив» — «Динамо» (Махачкала) — 15:00.

«Оренбург» — «Акрон» — 17:30

«Зенит» — «Динамо» (Москва) — 17:30

«Краснодар» — ЦСКА — 20:00

11 августа

«Крылья Советов» — «Факел» — 17:30

«Спартак» — «Ахмат» — 20:00.

Центральный матч

Из всех матчей выделяется встреча «Зенита» и «Динамо». Обе команды боролись за чемпионство вплоть до последнего момента. Тогда в заключительном туре «Динамо» проиграло «Краснодару», а «Зенит» победил «Ростов». Благодаря осечке московской команды петербургский клуб стал чемпионом. Поэтому интерес к матчу будет высоким. Несмотря на то, что «Динамо» уступило в чемпионской гонке, команда дважды обыграла соперника в прошлом сезоне.

К очной встрече команды подходят уверенно — в первых трех турах клубы одержали по три победы. Причем «Зенит» громил соперников во всех матчах, а новичок команды Максим Глушенков стал рекордсменом клуба: он первым забил восемь голов в своих четырех стартовых матчах.

«Динамо» тоже может похвастать усилением. Клуб пополнил экс-вратарь «Зенита» Андрея Лунева. За 3 игры 32-летний голкипер отбил 13 ударов в створ из 15. От его игры против бывшей команды будет многое зависеть, а матч против бывшей команды, наверняка, придаст мотивации.

Продолжит ли победную серию «Спартак»

Команда Деяна Станковича, проиграв «Оренбургу», потом дважды победила. Причем победы над «Химками» и «Крыльями Советов» выглядели убедительно. Во многом эти результаты стали возможны благодаря работе спортивного департамента команды в лице Томаша Амарала. Он сумел купить для команды Эсекиэля Барко. Последний сходу вписался в игру команды, забивая и отдавая результативные передачи. Рядом с ним раскрылась другая покупка Амарала - костариканец Манфред Угальде.

«Ахмат», который будет противостоять «Спартаку», начал сезон слабо. В прошлом туре команда на своем поле была разбита «Локомотивом» 0:5. В первых двух турах были только две ничьи с «Краснодаром» (1:1) и «Оренбургом» (0:0). Не в пользу грозненцев говорит и тот факт, что в 17 выездных матчах против «Спартака» чеченский клуб одержал лишь 2 победы.

«Краснодар» — ЦСКА

Еще один интересный матч пройдет в Краснодаре. Местная команда примет ЦСКА. И если «Краснодар» начал сезон с трех ничьих, то армейцы победили в двух играх и сыграли один матч вничью. Парадоксально, но главная проблема «Краснодара», который ради атакующего стиля по ходу прошлого сезона поменял тренера, малая результативность. За 15 игр под руководством Мурада Мусаева «быки» забили всего лишь 18 голов.



Несмотря на три ничейных результата, «Краснодар», единственную победу в этом сезоне одержал как раз-таки над ЦСКА, но в рамках Кубка России. У «армейцев» ничего не получалось в атаке. Но, во-первых, ЦСКА играл не основным составом, во-вторых, москвичи 18 часов добирались на поезде, и в-третьих, в Краснодаре стояла жаркая погода.

Остальные матчи

Внимание заслуживает и матч «Ростов» — «Рубин». Обе команды проиграли свои игры. И если «Ростов» влетел «Зениту» со счетом 0:5, то «Рубин» умудрился, ведя в счете c "Химками" 2:0, проиграть — 2:3. Таким образом, обе команды подойдут к игре с особым настроем.

Встреча «Крылья Советов» — «Факел» также интригует тем, как команды собираются выходить из сложной ситуации. «Крылья» с начала сезона проиграли все 4 матча, включая Кубок, сумев забить один мяч. Воронежский «Факел» тоже за 4 матча забил один гол. Но у воронежцев в активе один балл, заработанный за безголевую ничью с «Краснодаром». Примечательно, что за 22-летнюю историю противостояний «Факел» ни разу не побеждал в Самаре.