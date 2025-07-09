 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Теннис Уимблдон. Женщины Соболенко А Анисимова А 1 1,4 x 2 3,1 Теннис Уимблдон. Женщины Бенчич Б Швентек И 1 3,45 x 2 1,35 Теннис Уимблдон. Мужчины Синнер Я Джокович Н 1 1,48 x 2 2,75 Теннис Уимблдон. Мужчины Фриц Т Алькарас К 1 5 x 2 1,2 Футбол Россия. Суперкубок. Казань Краснодар ЦСКА 1 2,55 x 3,15 2 2,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 70. Нэшвилл. Главный бой вечера. Тяжелый вес. 5 раундов Деррик Льюис Таллисон Тейшейра 1 3,26 x 62 2 1,36 Единоборства MMA. UFC 318. Новый Орлеан. Бой за титул BMF. Легкий вес. 5 раундов Макс Холлоуэй Дастин Порье 1 1,94 x 50 2 1,9 Бокс Рейтинговые бои. 12 раундов. Международные Себастьян Фундора Тимофей Цзю 1 2,4 x 17 2 1,65 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Мэнни Пакьяо 1 1,35 x 23 2 3,35 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,28 x 24 2 3,9 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,65 x 15 2 2,45
Спорт ,  
0 

Сменивший гражданство фигурист сравнил условия жизни в России и Германии

Фигурист Гартунг фразой «немного грустно» сравнил жизнь в России и Германии
Генрих Гартунг отметил, что ему немного грустно после переезда из Москвы в немецкий Оберстдорф
Генрих Гартунг
Генрих Гартунг (Фото: genrikh.gartung / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Фигурист Генрих Гартунг, сменивший в 2024 году спортивное гражданство с российского на немецкое, признался, что ему грустно в Оберстдорфе (Германия) после жизни в Москве. Об этом он рассказал «Чемпионату».

«После Москвы немного грустно — там жизнь более суетливая. Здесь все по-другому: спокойнее, размереннее, все двигаются в своем темпе, а мне хочется какого-то движения. В Оберстдорфе я в основном тренируюсь и сплю — времени ни на что другое практически не остается. Я приезжаю сюда не в первый раз, поэтому местная красота и горы меня уже не особенно удивляют», — сказал Гартунг.

17-летний Гартунг сменил спортивное гражданство с российского на немецкое в мае 2024 года. Он объяснил решение тем, что у него немецкие корни, а его тетя уехала в Германию 20 лет назад.

Гартунг, выступающий в одиночном катании, занял седьмое место на юниорском чемпионате мира 2025 года. Также фигурист принимал участие в этапе юниорского Гран-при в Риге, заняв шестое место.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU, который объединяет фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.

Силовики пришли в МХАТ после обысков у директора. Подробности

Трамп не склонен отдавать победу на Украине России — CNN

Глава МИД Италии назвал себя самым невезучим министром в истории

Россия и Оман отменят визовый режим с 18 июля

Эстония пригрозила заблокировать принятие ЕС пакета санкций против России. Причины

Полиция провела обыски в центральном офисе партии Марин Ле Пен

Суд приказал убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги

В Россию приедет 1 млн мигрантов из Индии

Аэропорт Геленджика возобновил работу

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мельникова
фигурное катание смена гражданства
Материалы по теме
Фигуристы Степанова и Букин продолжат карьеру, несмотря на недопуск к ОИ
Спорт
Гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев поженились
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 91,42 (-0,55) Инвестиции, 18:45 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 78,17 (0) Инвестиции, 18:45
Посольство США в Йемене обвинило хуситов в похищении экипажа сухогруза Политика, 22:48
В Британии осудили группу планировавших похитить Чичваркина мужчин Политика, 22:32
Сменивший гражданство фигурист сравнил условия жизни в России и Германии Спорт, 22:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
В ВСУ назвали возможную передачу США десяти ракет Patriot «глупой шуткой» Политика, 22:10
Джокович сыграет с первой ракеткой мира в полуфинале Уимблдона Спорт, 21:51
Поселиться насовсем: как выглядит премиальный жилой квартал от Pioneer РБК и Pioneer, 21:33
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Трамп анонсировал 25-процентные пошлины для Молдавии Политика, 21:32
OpenAI запустит свой браузер на основе ИИ Технологии и медиа, 21:23
В Госдуме допустили наказание за платное обучение в Йельском университете Политика, 21:19
Переводчицу Еврокомиссии заподозрили в шпионаже на встрече с Зеленским Политика, 21:15
Путин уволил одного из заместителей Лаврова Политика, 21:07
Экс-первую ракетку мира не впустили в ресторан в Уимблдоне из-за собаки Спорт, 20:58
Как Германия планирует создать «самую сильную армию в Европе» Политика, 20:57