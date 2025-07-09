Сменивший гражданство фигурист сравнил условия жизни в России и Германии

Фигурист Гартунг фразой «немного грустно» сравнил жизнь в России и Германии

Генрих Гартунг отметил, что ему немного грустно после переезда из Москвы в немецкий Оберстдорф

Генрих Гартунг (Фото: genrikh.gartung / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Фигурист Генрих Гартунг, сменивший в 2024 году спортивное гражданство с российского на немецкое, признался, что ему грустно в Оберстдорфе (Германия) после жизни в Москве. Об этом он рассказал «Чемпионату».

«После Москвы немного грустно — там жизнь более суетливая. Здесь все по-другому: спокойнее, размереннее, все двигаются в своем темпе, а мне хочется какого-то движения. В Оберстдорфе я в основном тренируюсь и сплю — времени ни на что другое практически не остается. Я приезжаю сюда не в первый раз, поэтому местная красота и горы меня уже не особенно удивляют», — сказал Гартунг.

17-летний Гартунг сменил спортивное гражданство с российского на немецкое в мае 2024 года. Он объяснил решение тем, что у него немецкие корни, а его тетя уехала в Германию 20 лет назад.

Гартунг, выступающий в одиночном катании, занял седьмое место на юниорском чемпионате мира 2025 года. Также фигурист принимал участие в этапе юниорского Гран-при в Риге, заняв шестое место.

Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU, который объединяет фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.