Сменивший гражданство фигурист сравнил условия жизни в России и Германии
Фигурист Генрих Гартунг, сменивший в 2024 году спортивное гражданство с российского на немецкое, признался, что ему грустно в Оберстдорфе (Германия) после жизни в Москве. Об этом он рассказал «Чемпионату».
«После Москвы немного грустно — там жизнь более суетливая. Здесь все по-другому: спокойнее, размереннее, все двигаются в своем темпе, а мне хочется какого-то движения. В Оберстдорфе я в основном тренируюсь и сплю — времени ни на что другое практически не остается. Я приезжаю сюда не в первый раз, поэтому местная красота и горы меня уже не особенно удивляют», — сказал Гартунг.
17-летний Гартунг сменил спортивное гражданство с российского на немецкое в мае 2024 года. Он объяснил решение тем, что у него немецкие корни, а его тетя уехала в Германию 20 лет назад.
Гартунг, выступающий в одиночном катании, занял седьмое место на юниорском чемпионате мира 2025 года. Также фигурист принимал участие в этапе юниорского Гран-при в Риге, заняв шестое место.
Российские спортсмены с марта 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ISU, который объединяет фигуристов, конькобежцев и шорт-трекистов.
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