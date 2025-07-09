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Спорт ,  
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Red Bull уволил создавшего успешную команду «Формулы-1» Кристиана Хорнера

Ранее сообщалось, что Хорнер покинет команду из-за конфликта с ведущим гонщиком Максом Ферстаппеном и неудачных результатов в нынешнем сезоне
Кристиан Хорнер
Кристиан Хорнер (Фото: "Формула-1")

Руководитель команды «Формулы-1» «Red Bull Racing» Кристиан Хорнер уволен со своего поста. Об этом сообщает пресс-служба конюшни.

Также британец освобожден от обязанностей гендиректора.

Ранее сообщалось, что Хорнер покинет команду из-за конфликта с ведущим гонщиком Максом Ферстаппеном и неудачных результатов в нынешнем сезоне. Конфликт с Ферстаппеном длится на протяжении нескольких лет, но после неудач в нынешнем сезоне гонщик поставил руководству команды ультиматум, отказавшись работать с Хорнером.

Британец руководил командой с момента ее основания. Владелец Red Bull Дитрих Матешиц после покупки команды «Формулы-1» Jaguar Racing пригласил Хорнера на место руководителя для создания боеспособной конюшни.

В 2005 году Red Bull дебютировал в «Формуле-1» и занял 7-е место в командном зачете, в 2006-м команда завоевала первый подиум, а в 2009-м Себастьян Феттель принес ей первую победу.

За пять лет Хорнер создал доминирующую в «Формуле-1» команду. В 2010-2013 годах пилот Себастьян Феттель становился чемпионом, а команда выигрывала Кубок конструкторов.

Всего Red Bull выиграл шесть Кубков констриктора, а пилоты команды восемь раз становились чемпионами «Формулы-1». За этот отрезок только Mercedes завоевал большой трофеев — восемь Кубков конструктора, и семь раз пилоты становились чемпионами «Формулы-1».

В прошлом сезоне Red Bull впервые с 2022 года не завоевал Кубок конструкторов, а Ферстаппен, несмотря на очередной чемпионский титул, перестал доминировать. В нынешнем году Ферстаппен, вероятно, прервет четырехлетнюю чемпионскую серию. Он идет третьим в общем зачете гонщиков, отставая от пилотов Maclaren Оскара Пиастри и Ландо Норриса более чем на 60 очков.

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Руслан Алиев
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