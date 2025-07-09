На «Тур де Франс» неизвестный с ножом напал на болельщиков
Неизвестный с ножом напал на зрителей и полицейских на финише четвертого этапа веломногодневки «Тур де Франс», сообщает Le Figaro.
Четвертый этап завершался в Руане.
За два часа до завершения гонки темнокожий мужчина с ножом и в джеллабе напал на собравшуюся у финиша толпу. Также он ударил ножом одного из полицейских. В ответ другой полицейский выстрелил нападавшему в ногу, после его задержали.
Полицейского от серьезного ранения спас бронежилет, среди зрителей тоже обошлось без жертв.
Отмечается, что несколько недель назад напавший на зрителей мужчина сбежал из психбольницы.
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