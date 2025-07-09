Не выбранный на драфте россиянин показал лучшую игру за клуб НБА
Российский центровой баскетболист Владислав Голдин провел второй матч за клуб НБА «Майами Хит».
В матче Летней лиги с «Голден Стейт Уорриорз» (93:79) 24-летний россиянин провел на паркете порядка 20 минут, набрал десять очков, реализовав 80% бросков, сделал пять подборов и две результативные передачи.
Он вошел в топ-4 в команде по игровому времени и очкам, а также стал лучшим по подборам.
В первом матче Голдин набрал семь очков за 14 минут 26 секунд, сделал три подбора и одну передачу, а «Майами Хит» победил «Сан-Антонио Сперс» со счетом 82:69.
Голдин выставлял свою кандидатуру на драфт НБА 2025 года. Согласно многочисленным рейтингам, его должны были выбрать в шестом десятке. Однако ни один клуб НБА не выбрал россиянина на драфте. Вскоре он подписал двусторонний контракт с «Майами».
Голдин в минувшем сезоне выступал за «Мичиган Вулверинз» в Национальной ассоциации студенческого спорта США (NCAA).
Он является уроженцем Нальчика. До 15 лет занимался борьбой, а после резкого увеличения роста перешел в баскетбол. Голдин играл за юниорский ЦСКА в течение трех сезонов, после уехал в США.
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