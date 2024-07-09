Мамиашвили отреагировал на возможное участие борца Мамедова в Олимпиаде

Все допущенные МОК на ОИ-2024 российские борцы, кроме Шамиля Мамедова, отказались от приглашения в Париже. По словам главы Федерации спортивной борьбы России, у него нет окончательной информации по поводу Мамедова

Шамиль Мамедов (Фото: EPA / ТАСС)

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) не располагает информацией по поводу возможного участия Шамиля Мамедова в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Об этом «Матч ТВ» заявил глава ФСБР Михаил Мамиашвили.

«У меня пока нет окончательной информации по участию Шамиля в Олимпиаде. Ну примет он участие и примет. Мне трудно залезть ему в мозг и понять, что он считает правильным», — сказал Мамиашвили.

Изначально Международный олимпийский комитет (МОК) допустил на Игры десять российских борцов. Позднее на сайте МОК появилось сообщение, что девять из них (кроме травмированной Вероники Чумиковой) приглашения на участие в Играх приняли.

ФСБР 6 июля сообщила, что допущенные МОК к участию в Олимпиаде-2024 борцы не выступят в Париже. В федерации отметили, что не принимают «неспортивный принцип отбора, которым руководствовался МОК, формируя список допущенных атлетов, цель которого — подорвать принцип единства российской команды».

9 июля на сайте МОК возле фамилий российских борцов, кроме Мамедова, появилась отметка, что они отказались от приглашения выступить на Играх.

23-летний Мамедов является бронзовым призером чемпионата мира 2023 года по вольной борьбе в весовой категории до 65 кг.