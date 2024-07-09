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Российский «Славутич» примет участие в чемпионате Белоруссии по хоккею

«Славутич» из Смоленска станет участником чемпионата Белоруссии по хоккею
Клуб из Смоленска пополнит состав команд высшего дивизиона страны, количество которых увеличилось с 12 до 14 участников
Фото: ХК «Ставутич» / «ВКонтакте»
Фото: ХК «Ставутич» / «ВКонтакте»

Российский хоккейный клуб из Смоленска «Славутич» в сезоне 2024/25 будет выступать в высшем дивизионе чемпионата Белоруссии — Betera-Экстралиге. Об этом сообщает сайт Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

Во вторник, 9 июля, на заседании ФХРБ был утвержден состав участников будущего сезона Экстралиги, количество которых увеличилось с 12 до 14 команд. Помимо российского «Славутича» чемпионат Белоруссии пополнила команда «Авиатор» из Барановичей, которой разрешили в первые три года участия не иметь собственного фарм-клуба, а также предоставили ряд финансовых льгот.

Смоленский «Славутич» был основан в 2010 году. Команда выступала на различных турнирах, в том числе в Региональной хоккейной лиге (РХЛ) и Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) — втором по силе дивизионе хоккея России после Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В клубе высказывали намерения заявиться на чемпионат Белоруссии еще в 2014 году, однако это произошло только десять лет спустя.

На данный момент лидером чемпионата Белоруссии по хоккею является команда «Металлург-Жлобин», которая побеждала в Экстралиге последние три сезона.

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