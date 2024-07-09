ОКР предупредил о «вбросах по заказу сопредельного государства» перед Олимпиадой

ОКР предупредил о «вбросах по заказу сопредельного государства» перед ОИ

В качестве примера в ОКР привели пост одного телеграм-канала, где говорилось, что Ирина Винер вместе с Алиной Кабаевой активно лоббируют отказ от участия российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

Фото: ОКР

Олимпийский комитет России (ОКР) в своем телеграм-канале сделал заявление, в котором предупредил о различных вбросах в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Чем ближе к Олимпиаде, тем больше дезинформации и вбросов со ссылками на некие «источники», — заявили в ОКР.

В пример приведен пост в телеграм-канале «Брифинг» со ссылкой на «источник в НОК России», где говорилось, что глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер вместе с олимпийской чемпионкой Алиной Кабаевой активно лоббируют отказ от участия российских спортсменов в Играх в Париже.

«НОК России» — нет такой организации. Но так иногда называют Олимпийский комитет России исключительно во вне. На заметку авторам данного нагромождения домыслов по заказу одного сопредельного государства. Будьте внимательны, адекватно оценивайте обыкновенную ложь и ссылки на несуществующие, анонимные источники», — подчеркнули в ОКР.

Кабаева также опровергла информацию, указанную в сообщении. «Участие или неучастие российских спортсменов в Олимпийских играх должно определяться Минспортом и ОКР», — говорится в заявлении Кабаевой, опубликованном в телеграм-канале академии «Небесная грация».

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить там только в нейтральном статусе.

Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков говорил, что российские спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх в Париже. По его словам, те, кто готов участвовать, должны это делать.