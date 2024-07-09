УЕФА отказался снимать замешанного в коррупции арбитра с полуфинала Евро

УЕФА не будет снимать с полуфинала Евро-2024 судью, замешанного в «договорняках»

Матч между Нидерландами и Англией рассудит немец Феликс Цвайер, который ранее был фигурантом громкого судейского скандала с договорными матчами

Феликс Цвайер (Фото: Global Look Press)

УЕФА не собирается снимать с полуфинального матча Евро-2024 между Англией и Нидерландами бригаду немецкого арбитра Феликса Цвайера, замешанного в скандале с договорными матчами. По информации Daily Mail, в организации приняли окончательное решение о том, что именно этот судья будет обслуживать предстоящую игру.

В 2005 году Цвайер стал фигурантом громкого дела против арбитра Роберта Хойцера, обвиняемого в предвзятом судействе на играх во второй и третьей лигах Германии, за что он даже получил тюремный срок.

По данным СМИ, следствию удалось доказать эпизод, что Цвайер получил от Хойцера €300, когда тот работал лайнсменом в его судейской бригаде на одном из матчей с участием клуба «Вупперталь», в пользу которого тот должен был решать спорные эпизоды. В итоге Цвайера, которого также обвинили в сокрытии информации о главном подозреваемом, дисквалифицировали сроком на шесть месяцев.

При этом участие в скандале не помешало Цвайеру в 2009 году начать обслуживать матчи первой Бундеслиги, а в 2012 году получить статус рефери ФИФА.

В 2021 году история с договорными матчами получила продолжение после игры «Баварии» с дортмундской «Боруссией», которая завершилась победой мюнхенцев со счетом 3:2 после назначения спорного пенальти в концовке встречи. Тогда полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем припомнил арбитру участие в скандале с «договорняками», однако в итоге был оштрафован на €40 тыс. Что касается Цвайера, то он взял перерыв в судействе.

На Евро-2024 Феликс Цвайер обслужил три матча, в том числе игру 1/8 финала между Нидерландами и Румынией (3:0).

Полуфинальный матч турнира между англичанами и голландцами состоится в среду, 10 июля в Дортмунде. Второй полуфинал между Испанией и Францией, который пройдет 9 июля в Мюнхене, обслужит словенец Славко Винчич.