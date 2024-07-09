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Агент заявил об отсутствии спроса на лучшего бомбардира России на ЧМ-2018

Агент Черышева: на данный момент предложений нет, в том числе и из России
Денис Черышев, покинувший «Венецию» в начале лета 2024 года, до сих пор не может найти себе новую команду. Его представитель рассказал, что предложений из России тоже нет
Денис Черышев
Денис Черышев (Фото: Олег Бухарев / ТАСС)

Российский полузащитник Денис Черышев, недавно покинувший итальянскую «Венецию», не может найти себе новый клуб. При этом 33-летний футболист пока не собирается завершать игровую карьеру, сказал «РИА Новости» его агент Хорди Саллес.

«На данный момент новостей нет. Денис хочет продолжать играть, но на данный момент предложений, в том числе из России, нет», — заявил Саллес.

Большую часть карьеры Черышнев провел в Испании. Воспитанник «Реала» играл за резервную и основную команду мадридского клуба, а также «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». Последним его клубом стала «Венеция», которую Черышев покинул в июне 2024 года в связи с истечением контракта. На данный момент портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €500 тыс. (максимальная — €10 млн, 2015 год).

В сборной России полузащитник забил 12 голов в 33 играх, а на чемпионате мира 2018 года стал лучшим бомбардиром команды с четырьмя мячами в активе.

В конце 2023 года Черышев допустил возможность перехода в один из клубов РПЛ после окончания соглашения с «Венецией». Футболист также говорил, что у него и раньше были варианты с российскими командами, однако он их не рассматривал в связи с интересом со стороны Италии.

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Денис Черышев Футбол
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