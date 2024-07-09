Каковы шансы Мбаппе остановить израненную Испанию. Главное о полуфинале

Сборные Испании и Франции являются главными фаворитами на чемпионство, но они встретятся в полуфинале Евро. Что важно знать о матче — в материале «РБК Спорт»

Килиан Мбаппе (Фото: Reuters)

Испания — Франция, 9 июня 22:00 мск, Мюнхен Где смотреть: «Матч ТВ»

Кто является фаворитом в полуфинале Евро Испания — Франция

Сборная Испания во втором матче плей-офф Евро подряд встретится с фаворитом из топ-3. В четвертьфинале подопечным Луиса де ла Фуэнты противостояла команда Германии, хозяйка турнира. Исход матча самых зрелищных команд турнира решился на последней минуте второго экстратайма благодаря голу Микеля Мерино. В итоге игра завершилась со счетом 2:1.

В полуфинале Испания встретится со сборной Франции. Суперкомпьютер Opta назвал эти две команды главными фаворитами Евро. По итогам 10 тыс. симуляций суперкомпьютер оценил вероятность чемпионства Испании в 30,38% Франции — 29,9%.

Букмекеры также отдают предпочтение испанцам с коэффициентом 3,00. А Франция в списке главных фаворитов занимает третье место (3,70 — 3,80).

Суперкомпьютер Opta оценил шансы на победу в основное время Испании в полуфинале в 38,2%, Франции — 31,8%. Букмекеры тоже считают Испанию фаворитом предстоящего полуфинала. Коэффициент на победу испанцев в основное время не превышает 2,8, французов — 3,15.

Как Испания и Франция играли на Евро-2024

Испания единственная на турнире выиграла все пять матчей, а также лидирует по ударам по воротам (102), в створ (35) и вместе с Германией по голам (11). Тогда как на счету Франции две победы без учета серии пенальти, три гола и 89 ударов по воротам, из которых 21 в створ (предпоследнее место среди всех участников 1/4 финала).

Франция является антиподом Испании, демонстрируя на протяжении всего турнира невыразительную игру. За звание самой незрелищной команды с ней может поспорить только Англия, которая в другом полуфинале сыграет с Нидерландами.

Именно Франция стала первой в истории сборной, которая дошла до полуфинала крупного турнира без единого гола с игры. Все две победы в основное время подопечные Дидье Дешама одержали благодаря автоголам. Также на счету команды один гол с пенальти. Незаметен и лидеры сборной Франции Килиан Мбаппе с Антуаном Гризманном.

При этом Франция пропустила меньше всех на турнирах. Единственный раз мяч залетел в ворота Майк Меньяна в матче третьего тура группового раунда со сборной Польши (1:1) после удара с пенальти Роберта Левандовского.

Испания идет следом за Францией в списке команд с лучшей обороной на Евро. Только в 1/8 финала испанцы впервые пропустили на Евро — из-за автогола. С игры Испания впервые пропустила на последних минутах основного времени матча 1/4 финала.

Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов назвал сборную Испании единственной командой, «которая дает фейерверк на турнире»

«Но в полуфинале Испания — Франция я поставил на французов, — цитирует Черчесова «Матч ТВ» — В конце концов, у испанцев должен наступить небольшой спад в какой‑то момент».

На игре Испании серьезно скажется отсутствия получившего в начале матча с Германией травму полузащитника Педри и дисквалифицированного правого защитника Дани Карвахаля. Оба являются лидерами команды. Также де Ла Фуэнте не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Робина Ле Нормана, который пропустит игру из-за перебора желтых карточке. Примечательно, что Ле Норман, как и другой ведущий центральный защитник Эмерик Ляпорт, родился во Франции.

Как ранее завершались матчи Испания — Франция

Команды впервые встретятся в полуфинале Евро. Всего команды трижды играли друг с другом в плей-офф чемпионата Европы. В 1984 году французы победили со счетом 2:0 в финале домашнего Евро. В 2000-м и 2012-м годах команды встречались на стадии четвертьфинала и одержали по победе.

История матчей между сборными Испании и Франции на Евро 1984 г. Финал. Франция — Испания 2:0 1996 г. Группа. Франция — Испания 1:1 2000 г. 1/4 финала. Франция — Испания 2:1 2012 г. 1/4 финала. Испания — Франция 2:0

Последний очный матч команды провели в 2021 году. Франция победила в финале Лиги наций со счетом 2:1

История противостояния сборных Испании и Франции Матчи: 36

Победы Испании: 16

Победы Франции: 13

Голы: 64 - 39

Игроки команды очень хорошо знакомы друг с другом, поскольку выступают за одни клубы.