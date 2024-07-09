Каковы шансы Мбаппе остановить израненную Испанию. Главное о полуфинале
Испания — Франция, 9 июня
22:00 мск, Мюнхен
Где смотреть: «Матч ТВ»
Кто является фаворитом в полуфинале Евро Испания — Франция
Сборная Испания во втором матче плей-офф Евро подряд встретится с фаворитом из топ-3. В четвертьфинале подопечным Луиса де ла Фуэнты противостояла команда Германии, хозяйка турнира. Исход матча самых зрелищных команд турнира решился на последней минуте второго экстратайма благодаря голу Микеля Мерино. В итоге игра завершилась со счетом 2:1.
В полуфинале Испания встретится со сборной Франции. Суперкомпьютер Opta назвал эти две команды главными фаворитами Евро. По итогам 10 тыс. симуляций суперкомпьютер оценил вероятность чемпионства Испании в 30,38% Франции — 29,9%.
Букмекеры также отдают предпочтение испанцам с коэффициентом 3,00. А Франция в списке главных фаворитов занимает третье место (3,70 — 3,80).
Суперкомпьютер Opta оценил шансы на победу в основное время Испании в полуфинале в 38,2%, Франции — 31,8%. Букмекеры тоже считают Испанию фаворитом предстоящего полуфинала. Коэффициент на победу испанцев в основное время не превышает 2,8, французов — 3,15.
Как Испания и Франция играли на Евро-2024
Испания единственная на турнире выиграла все пять матчей, а также лидирует по ударам по воротам (102), в створ (35) и вместе с Германией по голам (11). Тогда как на счету Франции две победы без учета серии пенальти, три гола и 89 ударов по воротам, из которых 21 в створ (предпоследнее место среди всех участников 1/4 финала).
Франция является антиподом Испании, демонстрируя на протяжении всего турнира невыразительную игру. За звание самой незрелищной команды с ней может поспорить только Англия, которая в другом полуфинале сыграет с Нидерландами.
Именно Франция стала первой в истории сборной, которая дошла до полуфинала крупного турнира без единого гола с игры. Все две победы в основное время подопечные Дидье Дешама одержали благодаря автоголам. Также на счету команды один гол с пенальти. Незаметен и лидеры сборной Франции Килиан Мбаппе с Антуаном Гризманном.
При этом Франция пропустила меньше всех на турнирах. Единственный раз мяч залетел в ворота Майк Меньяна в матче третьего тура группового раунда со сборной Польши (1:1) после удара с пенальти Роберта Левандовского.
Испания идет следом за Францией в списке команд с лучшей обороной на Евро. Только в 1/8 финала испанцы впервые пропустили на Евро — из-за автогола. С игры Испания впервые пропустила на последних минутах основного времени матча 1/4 финала.
Главный тренер сборной России на ЧМ-2018 и Евро-2020 Станислав Черчесов назвал сборную Испании единственной командой, «которая дает фейерверк на турнире»
«Но в полуфинале Испания — Франция я поставил на французов, — цитирует Черчесова «Матч ТВ» — В конце концов, у испанцев должен наступить небольшой спад в какой‑то момент».
На игре Испании серьезно скажется отсутствия получившего в начале матча с Германией травму полузащитника Педри и дисквалифицированного правого защитника Дани Карвахаля. Оба являются лидерами команды. Также де Ла Фуэнте не сможет рассчитывать на основного центрального защитника Робина Ле Нормана, который пропустит игру из-за перебора желтых карточке. Примечательно, что Ле Норман, как и другой ведущий центральный защитник Эмерик Ляпорт, родился во Франции.
Как ранее завершались матчи Испания — Франция
Команды впервые встретятся в полуфинале Евро. Всего команды трижды играли друг с другом в плей-офф чемпионата Европы. В 1984 году французы победили со счетом 2:0 в финале домашнего Евро. В 2000-м и 2012-м годах команды встречались на стадии четвертьфинала и одержали по победе.
История матчей между сборными Испании и Франции на Евро
1984 г. Финал. Франция — Испания 2:0
1996 г. Группа. Франция — Испания 1:1
2000 г. 1/4 финала. Франция — Испания 2:1
2012 г. 1/4 финала. Испания — Франция 2:0
Последний очный матч команды провели в 2021 году. Франция победила в финале Лиги наций со счетом 2:1
История противостояния сборных Испании и Франции
Матчи: 36
Победы Испании: 16
Победы Франции: 13
Голы: 64 - 39
Игроки команды очень хорошо знакомы друг с другом, поскольку выступают за одни клубы.
Кто из футболистов Испании и Франции играл в одном клубе в сезоне-2023/24:
«Реал» (6): Дани Карвахаль, Начо, Хоселу (Испания) — Орельен Чуамени, Эдуардо Камавинга, Ферлан Менди (Франция)
«Барселона» (5): Педри, Ламин Ямаль, Фермин Лопес, Ферран Торрес — Жюль Кунде
ПСЖ (5): Фабиан Руис — Рандаль Коло-Муани, Усман Дембеле, Бредли Баркола, Килиан Мбаппе
«Атлетико» (2): Альваро Мората — Антуан Гризманн
«Арсенал» (2): Давид Райя — Вильям Салиба