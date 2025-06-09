ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом баскетбольной Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА одержал четвертую победу над петербургским «Зенитом» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и второй раз подряд стал победителем турнира.
Шестой матч серии прошел в московском «Мегаспорте» и завершился со счетом 96:73.
Бронзовым призером ранее стал казанский УНИКС, который обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань».
ЦСКА является самой титулованной командой Лиги ВТБ. Армейцы только три раза не побеждали в турнире — в 2011 году чемпионом стал клуб «Химки», в 2022-м — «Зенит», в 2023-м — УНИКС.
Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года.
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