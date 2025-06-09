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ЦСКА в 12-й раз стал чемпионом баскетбольной Единой лиги ВТБ

ЦСКА победил «Зенит» и в 12-й раз стал чемпионом Единой лиги ВТБ
ЦСКА в шестиматчевом противостоянии победил «Зенит». Бронзовым призером стал УНИКС
Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА
Фото: Официальный сайт ПБК ЦСКА

Московский ЦСКА одержал четвертую победу над петербургским «Зенитом» в финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ и второй раз подряд стал победителем турнира.

Шестой матч серии прошел в московском «Мегаспорте» и завершился со счетом 96:73.

Бронзовым призером ранее стал казанский УНИКС, который обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань».

ЦСКА является самой титулованной командой Лиги ВТБ. Армейцы только три раза не побеждали в турнире — в 2011 году чемпионом стал клуб «Химки», в 2022-м — «Зенит», в 2023-м — УНИКС.

Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований с 2022 года.

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Анна Сатдинова
Баскетбол Единая лига ВТБ ПБК ЦСКА БК Зенит
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