Карпин заявил об отсутствии «первостепенной задачи» выиграть у белорусов
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что матч с командой Белоруссии будет сильно отличаться от игры с нигерийцами. Слова тренера приводит «Матч ТВ».
Игра с белорусами пройдет 10 июня в Минске. Команда Карпина 6 июня сыграла вничью с Нигерией в Москве (1:1).
«Задачи первостепенной выиграть нет, будет кардинально отличаться состав, будем смотреть на то, как другие игроки выполняют ту же установку, что с Нигерией. Ребята, можно сказать, приехали из отпуска — нужно дать сыграть всем, как премия», — сказал Карпин.
Тренер отметил, что ворота сборной будет защищать Андрей Лунев.
В прошлом году сборные России и Белоруссии играли в Минске 7 июня — тогда команда Карпина победила со счетом 4:0.
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