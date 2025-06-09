Карпин заявил об отсутствии «первостепенной задачи» выиграть у белорусов

Карпин — о матче с Белоруссией: первостепенной задачи выиграть нет

Матч пройдет 10 июня в Минске. Карпин сказал, что состав будет кардинально отличаться от матча с Нигерией и он даст сыграть всем. Ворота сборной будет защищать Лунев

Валерий Карпин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что матч с командой Белоруссии будет сильно отличаться от игры с нигерийцами. Слова тренера приводит «Матч ТВ».

Игра с белорусами пройдет 10 июня в Минске. Команда Карпина 6 июня сыграла вничью с Нигерией в Москве (1:1).

«Задачи первостепенной выиграть нет, будет кардинально отличаться состав, будем смотреть на то, как другие игроки выполняют ту же установку, что с Нигерией. Ребята, можно сказать, приехали из отпуска — нужно дать сыграть всем, как премия», — сказал Карпин.

Тренер отметил, что ворота сборной будет защищать Андрей Лунев.

В прошлом году сборные России и Белоруссии играли в Минске 7 июня — тогда команда Карпина победила со счетом 4:0.