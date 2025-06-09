Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии в отборе ЧМ-2026
Сборная Казахстана потерпела второе поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, проиграв в Астане команде Северной Македонии.
Матч завершился со счетом 0:1, мяч на 33-й минуте забил Александар Трайковски.
Казахстанская команда ранее проиграла Уэльсу (1:3) и победила Лихтенштейн (2:0). Она занимает третье место в группе J, Северная Македония лидирует.
Следующий матч сборная Казахстана проведет 4 сентября с Уэльсом.
Победители групп выйдут в финальную часть ЧМ-2026, занявшие второе место — сыграют в следующем отборочном раунде.
Сборную Казахстана в январе покинул Станислав Черчесов, командой руководит Али Алиев.
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