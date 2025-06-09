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Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии в отборе ЧМ-2026

Сборная Казахстана проиграла Северной Македонии в отборочном турнире ЧМ-2026
Казахстанцы с минимальным счетом проиграли в Астане команде Северной Македонии, которая вышла на первое место в группе J. У сборной Казахстана два проигрыша в трех матчах квалификации

Сборная Казахстана потерпела второе поражение в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года, проиграв в Астане команде Северной Македонии.

Матч завершился со счетом 0:1, мяч на 33-й минуте забил Александар Трайковски.

Казахстанская команда ранее проиграла Уэльсу (1:3) и победила Лихтенштейн (2:0). Она занимает третье место в группе J, Северная Македония лидирует.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 4 сентября с Уэльсом.

Победители групп выйдут в финальную часть ЧМ-2026, занявшие второе место — сыграют в следующем отборочном раунде.

Сборную Казахстана в январе покинул Станислав Черчесов, командой руководит Али Алиев.

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Анна Сатдинова
Футбол сборная Казахстана по футболу ЧМ-2026
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