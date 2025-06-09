Сборная России потеряла защитника перед матчем с Белоруссией
Защитник ЦСКА Данил Круговой не сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Белоруссии, сообщила пресс-служба РФС.
Круговой покинул расположение сборной по медицинским причинам и возвращается в расположение клуба.
На счету Кругового пять матчей в составе сборной России. На игру с Нигерией 6 июня (1:1) он вышел в стартовом составе.
Сборная России накануне прилетела в Минск, где 10 июня проведет игру с белорусами.
Перед отъездом РФС сообщил, что в Минск не поедут Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит») и Максим Осипенко («Ростов»).
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