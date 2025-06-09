Сборная России потеряла Кругового перед матчем с Белоруссией

Сборная России потеряла защитника перед матчем с Белоруссией

Данил Круговой вернется в Москву и не сыграет с белорусами по медицинским причинам, сообщили в РФС. Матч Белоруссия — Россия пройдет в Минске 10 июня

Данил Круговой (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Защитник ЦСКА Данил Круговой не сыграет за сборную России в товарищеском матче с командой Белоруссии, сообщила пресс-служба РФС.

Круговой покинул расположение сборной по медицинским причинам и возвращается в расположение клуба.

На счету Кругового пять матчей в составе сборной России. На игру с Нигерией 6 июня (1:1) он вышел в стартовом составе.

Сборная России накануне прилетела в Минск, где 10 июня проведет игру с белорусами.

Перед отъездом РФС сообщил, что в Минск не поедут Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит») и Максим Осипенко («Ростов»).