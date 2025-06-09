Путин заявил о желании большинства стран сотрудничать с Россией в сфере спорта

Путин заявил о желании большинства стран сотрудничать с Россией в спорте

Путин на встрече с министром спорта Дегтяревым назвал самым важным поддержку ОКР и выстраивание работы «с теми, кто хочет», отметив, что это «большинство в мире»

Михаил Дегтярев и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Международные спортивные организации больше начинают заниматься политикой и ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не на то, чтобы отстаивать идеалы олимпизма, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта и главой Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилом Дегтяревым. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.

«Нам самое главное — поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу и на международных площадках», — сказал Путин.

Дегтярев на встрече рассказал, что в этом году российские спортсмены готовятся выступать на 28 чемпионатах мира. «Часть ребят получила пока ограниченный, конечно, допуск к отбору на Олимпиаду в Италии. Пока только по трем видам, но этот процесс идет», — отметил министр.

ОКР отстранен МОК с октября 2023 года из-за включения четырех новых регионов. В декабре 2024-го ОКР изменил устав, все регионы перестали быть членами организации. Дегтярев после этого говорил, что «причин для отстранения нет».

Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе в ряде видов спорта в основном в индивидуальных дисциплинах. Несколько крупных международных федераций (легкая атлетика, биатлон, лыжный спорт, футбол) условием допуска называли завершение военного конфликта на Украине.