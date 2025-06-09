Путин заявил о желании большинства стран сотрудничать с Россией в спорте
Международные спортивные организации больше начинают заниматься политикой и ориентируются на текущую политическую конъюнктуру, а не на то, чтобы отстаивать идеалы олимпизма, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром спорта и главой Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилом Дегтяревым. Слова Путина приводит пресс-служба Кремля.
«Нам самое главное — поддерживать Национальный олимпийский комитет и с теми, кто хочет, а таких большинство в мире, выстраивать работу и на международных площадках», — сказал Путин.
Дегтярев на встрече рассказал, что в этом году российские спортсмены готовятся выступать на 28 чемпионатах мира. «Часть ребят получила пока ограниченный, конечно, допуск к отбору на Олимпиаду в Италии. Пока только по трем видам, но этот процесс идет», — отметил министр.
ОКР отстранен МОК с октября 2023 года из-за включения четырех новых регионов. В декабре 2024-го ОКР изменил устав, все регионы перестали быть членами организации. Дегтярев после этого говорил, что «причин для отстранения нет».
Российские спортсмены допущены в нейтральном статусе в ряде видов спорта в основном в индивидуальных дисциплинах. Несколько крупных международных федераций (легкая атлетика, биатлон, лыжный спорт, футбол) условием допуска называли завершение военного конфликта на Украине.
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