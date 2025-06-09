Радулов проведет еще один сезон в «Локомотиве»
Самый ценный игрок Кубка Гагарина Александр Радулов в ближайшее время подпишет новый однолетний контракт с ярославским «Локомотивом», сообщило агентство Winners, представляющее интересы 38-летнего нападающего.
Для Радулова предстоящий сезон будет вторым в «Локомотиве».
Радулов в 81 матче прошлого сезона забросил 25 шайб и сделал 25 передач, он помог команде выиграть регулярный чемпионат и впервые победить в Кубке Гагарина.
КХЛ включила Радулова в символическую сборную сезона.
Форвард ранее играл в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс», выиграл Кубок Гагарина в 2011 году.
На счету Радулова две победы на чемпионатах мира со сборной России (2008, 2009).
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