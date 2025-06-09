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Спорт ,  
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Радулов проведет еще один сезон в «Локомотиве»

38-летний Александр Радулов продлит контракт с «Локомотивом»
Новый контракт будет рассчитан на один сезон. В сезоне 2024/25 Радулов помог «Локомотиву» выиграть регулярный чемпионат и плей-офф и был включен в символическую сборную КХЛ
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Самый ценный игрок Кубка Гагарина Александр Радулов в ближайшее время подпишет новый однолетний контракт с ярославским «Локомотивом», сообщило агентство Winners, представляющее интересы 38-летнего нападающего.

Для Радулова предстоящий сезон будет вторым в «Локомотиве».

Радулов в 81 матче прошлого сезона забросил 25 шайб и сделал 25 передач, он помог команде выиграть регулярный чемпионат и впервые победить в Кубке Гагарина.

КХЛ включила Радулова в символическую сборную сезона.

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Форвард ранее играл в КХЛ за «Салават Юлаев», ЦСКА и «Ак Барс», выиграл Кубок Гагарина в 2011 году.

На счету Радулова две победы на чемпионатах мира со сборной России (2008, 2009).

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ Александр Радулов ХК Локомотив Ярославль
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