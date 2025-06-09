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Спорт ,  
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В Екатеринбурге 18-летний хоккеист МХЛ оказался в коме после автоаварии

В Екатеринбурге 18-летний хоккеист «Авто» оказался в коме после автоаварии
В ГИБДД сообщили, что 18-летний хоккеист Митькин без прав сел за руль и не справился с управлением во время езды по кольцевой автодороге. В клубе сообщили, что защитник сыграл за них один матч за сезон и уже был в отпуске
Артем Митькин
Артем Митькин (Фото: Официальный сайт ХК «‎Авто» (Екатеринбург))

Защитник команды Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Авто» Артем Митькин оказался в коме после того, как на высокой скорости перевернулся на Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД), сообщает портал «E1».

В городской госавтоинспекции сообщили изданию, что 18-летний водитель выбрал небезопасную скорость движения, не справился с управлением и наехал на разделительное ограждение, после чего машина опрокинулась.

Ura.ru уточняет со ссылкой на ГИБДД, что авария произошла в ночь на 8 июня, у Митькина не было прав, а пассажиры, которые также попали в больницу, не были пристегнуты.

Телеграм-канал Ural Mash пишет, что у хоккеиста тяжелая черепно-мозговая травма, переломы костей лица и пневмоторакс.

В пресс‑службе «Автомобилиста», в чью систему входит команда «Авто», сообщили «Матч ТВ», что в курсе ситуации с Митькиным, который на момент аварии был в отпуске. «Отметим, что год назад игрок был на просмотре в молодежной команде «Авто», а в прошлом сезоне сыграл за нее один матч», — сказали в пресс-службе.

Митькин в декабре сыграл против «Тюменского легиона» (4:0) — провел на площадке восемь минут и нанес один бросок по воротам.

Контракт Митькина с екатеринбургским клубом рассчитан до 2027 года.

РБК направил запрос в минздрав Свердловской области.

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