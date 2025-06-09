Geo Team узнал, что игрока ПСЖ Кварацхелию обокрали во Франции
Полузащитника «Пари Сен-Жермен» и сборной Грузии Хвичу Кварацхелию обокрали во Франции. Об этом сообщил Geo Team, популярный ресурс в соцсетях о грузинском футболе.
Кварацхелия вместе с грузинским нападающим «Сент-Этьена» Зурико Давиташвили стали жертвами воров во время отдыха во французских Каннах. Из дома, где остановились футболисты сборной Грузии, были украдены драгоценности, часы и сумки. Самих футболистов и членов их семей в момент кражи в доме не было, никто не пострадал.
Ранее жертвой грабителей во Франции стал другой игрок сборной Грузии — нападающий Жорж Микаутадзе. В декабре 2024 года двое вооруженных людей напали на футболиста возле его дома. Они заставили форварда впустить их в дом и отдать им ценные вещи стоимостью до €200 тыс.
Кварацхелия в нынешнем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата и Кубка Франции. Он входит в топ-3 самых дорогих футболистов чемпионата Франции. Кварацхелия также выступал за итальянский «Наполи», казанский «Рубин», а также ряд грузинских клубов.
Давиташвили выступает за «Сент-Этьен». В России играл за казанский «Рубин», волгоградский «Ротор» и тульский «Арсенал».
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