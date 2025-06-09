 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 5,3 x 3,85 2 1,7 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,15 x 4,4 2 3 Баскетбол Лига ВТБ. Финал ЦСКА Зенит 1 1,48 x 2 2,65 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Бельгия Уэльс 1 1,5 x 4,5 2 7,5 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Хорватия Чехия 1 1,95 x 3,55 2 4,05 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Италия Молдова 1 1,08 x 12,5 2 33 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Казахстан Северная Македония 1 4,15 x 3,25 2 2,05 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,04 x 17 2 100
Спорт ,  
0 

Болельщик погиб во время финала Лиги наций после падения с трибуны

Болельщик упал со второго яруса в первом периоде дополнительного времени
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters
Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Футбольный болельщик погиб во время финала футбольной Лиги наций Португалия — Испания, упав со второго яруса в зону для прессы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на УЕФА.

Инцидент произошел в первом тайме дополнительного времени. Стюарды и полиция после произошедшего оцепили территорию.

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции выразил соболезнование семье погибшего.

Матч прошел в Мюнхене в воскресенье, 8 июня, и завершился победой сборной Португалии в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2. У Португалии голы забили Нуну Мендеш (26-я минута) и Криштиану Роналду (61). У испанцев отличились Мартин Субименди (21) и Микель Оярсабаль (45). В серии пенальти португальцы победили соперника со счетом 5:3.

Роналду не доиграл матч из-за травмы. Он был заменен на 88-й минуте. Роналду завоевал первый крупный трофей с 2021 года.

Португалия первой в истории дважды выиграла Лигу наций, которая проводится с сезона-2018/19. Португалия является победителем первого розыгрыша. Также турнир выигрывали сборные Франции (2021) и Испании (2023).

С 2021 года Испания неизменно выходит в финал Лиги наций. Команда является действующим чемпионом Европы.

Мэр Харькова заявил о «мощнейшей атаке» с начала военной операции

Бобровский установил новый рекорд финала Кубка Стэнли

Маск предложил создать новую политическую партию в США

Зеленский раскрыл роль водителей фур в атаке дронов на аэродромы

Где в Москве можно искупаться в бассейне под открытым небом. Карта

В Киргизии снесли один из самых высоких в мире памятников Ленину

Маск удалил пост о Трампе в «файлах Эпштейна»

Мединский обратился к Киеву из-за срыва обмена

В Ura.ru объяснили причину прихода силовиков в редакцию второй день подряд

Набиуллина описала инфляцию в Россию произведением классика

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Руслан Алиев
Лига наций УЕФА сборная Испании по футболу сборная Португалии по футболу футбольные фанаты Мюнхен
Материалы по теме
Сборная Португалии победила Испанию в финале Лиги наций по пенальти
Спорт
Около 50 человек пострадали при наезде машины на болельщиков в Ливерпуле
Общество
После погромов в Париже задержали 43 болельщика ПСЖ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 июня
EUR ЦБ: 90,4 (-0,27) Инвестиции, 06 июн, 20:32 Курс доллара на 7 июня
USD ЦБ: 79,17 (+0,04) Инвестиции, 06 июн, 20:32
Кто такие молодые взрослые и что для них значат деньги РБК и Сбер, 11:05
Почему три из четырех компаний в России включают режим экономииПодписка на РБК, 11:01
Роналду ответил на вопрос, где он продолжит карьеру Спорт, 10:56
Инструмент масштабирования: новые возможности и вызовы для бизнеса Отрасли, 10:51
Гражданина Украины из ЛНР задержали за передачу данных украинским военным Политика, 10:47
Промышленность с зеленым вектором: «Сибур» представил новую ESG-стратегию Отрасли, 10:40
Просто SEO уже не работает: как брендам попасть в выдачу ИИ-ассистентовПодписка на РБК, 10:35
Развиваем эмоциональный интеллект
На интенсиве об EQ
Подробнее
Роспотребнадзор выявил распространение кори из-за отказа от прививок Общество, 10:32
Как будет работать ОСАГО без учета износа и подорожает ли полис Авто, 10:31
Geo Team узнал, что игрока ПСЖ Кварацхелию обокрали во Франции Спорт, 10:23
ФСБ показала детали для Ми-8 и Ми-17, которые пытались вывезти из страны Политика, 10:23
«Дофаминовые прыжки»: полезен ли фитнес-тренд из соцсетейПодписка на РБК, 10:17
Названы районы Москвы — лидеры по снижению цен на вторичное жилье в мае Недвижимость, 10:15
Госдума рассмотрит законопроект о передаче данных о детях мигрантов в МВД Общество, 10:08