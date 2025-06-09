Болельщик погиб во время финала Лиги наций после падения с трибуны
Футбольный болельщик погиб во время финала футбольной Лиги наций Португалия — Испания, упав со второго яруса в зону для прессы. Об этом сообщает CNN со ссылкой на УЕФА.
Инцидент произошел в первом тайме дополнительного времени. Стюарды и полиция после произошедшего оцепили территорию.
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на послематчевой пресс-конференции выразил соболезнование семье погибшего.
Матч прошел в Мюнхене в воскресенье, 8 июня, и завершился победой сборной Португалии в серии пенальти. Основное и дополнительное время завершились со счетом 2:2. У Португалии голы забили Нуну Мендеш (26-я минута) и Криштиану Роналду (61). У испанцев отличились Мартин Субименди (21) и Микель Оярсабаль (45). В серии пенальти португальцы победили соперника со счетом 5:3.
Роналду не доиграл матч из-за травмы. Он был заменен на 88-й минуте. Роналду завоевал первый крупный трофей с 2021 года.
Португалия первой в истории дважды выиграла Лигу наций, которая проводится с сезона-2018/19. Португалия является победителем первого розыгрыша. Также турнир выигрывали сборные Франции (2021) и Испании (2023).
С 2021 года Испания неизменно выходит в финал Лиги наций. Команда является действующим чемпионом Европы.
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