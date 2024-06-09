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Российский гроссмейстер Сергей Бешуков умер в 53 года

Российский гроссмейстер и организатор турниров Сергей Бешуков умер в 53 года
Сергей Бешуков скончался после продолжительной болезни. Он был международным гроссмейстером с 1994 года и внес большой вклад в развитие шахмат в Южном федеральном округе
Сергей Бешуков
Сергей Бешуков (Фото: Телеграм-канал Федерации шахмат России)

Известный гроссмейстер и организатор соревнований по шахматам Сергей Бешуков умер после тяжелой продолжительной болезни на 54-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).

«Сергей Бешуков был энергичным организатором шахматных соревнований и внес большой вклад в развитие шахмат в Краснодарском крае и Южном федеральном округе в целом», — говорится в сообщении.

ФШР выразила соболезнования в связи со смертью Бешукова.

«На протяжении всей своей короткой жизни Сергей любил шахматы и все, что связано с этим видом спорта», — говорится в сообщении Федерации шахмат Краснодарского края, в которой смерть Бешукова назвали непоправимой утратой.

Бешуков был международным гроссмейстером с 1994 года, международным организатором и арбитром FIDE, судьей всероссийской категории.

Он выиграл золото командного чемпионата России в 1999 году и становился призером турнир в 1998 и 2000 годах.

Согласно информации на сайте FIDE, Бешуков был 1969-м в рейтинге среди всех игроков мира и 256-м в России.

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Анна Сатдинова
Федерация шахмат России (ФШР) шахматы
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