Бобровский стал вторым по победам в Кубке Стэнли среди вратарей из России
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на вторую строчку по количеству побед в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.
Произошло это по итогам первого матча финальной серии Кубка Стэнли «Флориды» и «Эдмонтон Ойлерз», которая завершилась со счетом 3:0. В составе победителей авторами шайб стали Картер Верхеги (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).
Главным героем встречи стал Бобровский, который оформил шатаут, отразив все 32 броска по его воротам. Для него победа стала 42-й в плей-офф НХЛ, что является вторым результатом среди россиян, больше только у Андрея Василевского из «Тампы-Бэй Лайтнинг» (66 побед).
Также Бобровский стал первым вратарем в истории «Пантерз», кому удалось сыграть на ноль в одном из финальных матчей Кубка Стэнли. Благодаря этому «Флорида» впервые в истории повела в финальной серии НХЛ. Кроме того, Бобровский (35 лет, 262 дня) стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, сумевшим начать финальную серию Кубка Стэнли с игры на ноль.
«Флорида» в третий раз в своей истории дошла до полуфинала плей-офф. В 1996 и 2023 годах команда доходила до финала Кубка Стэнли, но дважды уступила — «Колорадо Эвеланш» (0–4) и «Вегас Голден Найтс» (1–4). «Эдмонтон» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли.
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