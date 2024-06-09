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Бобровский стал вторым по победам в Кубке Стэнли среди вратарей из России

Бобровский стал вторым по победам в Кубке Стэнли среди вратарей из России
Первый матч Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» стал успешным для Сергея Бобровский, он отразил все 32 броска по своим воротам и помог своей команде выйти вперед в финальной серии Кубка Стэнли
Коннор Макдэвид и Сергей Бобровский&nbsp;
Коннор Макдэвид и Сергей Бобровский  (Фото: Getty Images)

Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский вышел на вторую строчку по количеству побед в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди российских вратарей.

Произошло это по итогам первого матча финальной серии Кубка Стэнли «Флориды» и «Эдмонтон Ойлерз», которая завершилась со счетом 3:0. В составе победителей авторами шайб стали Картер Верхеги (4-я минута), Эван Родригес (23) и Ээту Луостаринен (60).

Главным героем встречи стал Бобровский, который оформил шатаут, отразив все 32 броска по его воротам. Для него победа стала 42-й в плей-офф НХЛ, что является вторым результатом среди россиян, больше только у Андрея Василевского из «Тампы-Бэй Лайтнинг» (66 побед).

Также Бобровский стал первым вратарем в истории «Пантерз», кому удалось сыграть на ноль в одном из финальных матчей Кубка Стэнли. Благодаря этому «Флорида» впервые в истории повела в финальной серии НХЛ. Кроме того, Бобровский (35 лет, 262 дня) стал самым возрастным голкипером в истории НХЛ, сумевшим начать финальную серию Кубка Стэнли с игры на ноль.

«Флорида» в третий раз в своей истории дошла до полуфинала плей-офф. В 1996 и 2023 годах команда доходила до финала Кубка Стэнли, но дважды уступила — «Колорадо Эвеланш» (0–4) и «Вегас Голден Найтс» (1–4). «Эдмонтон» является пятикратным обладателем Кубка Стэнли.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Кубок Стэнли Сергей Бобровский Флорида Пантерз Эдмонтон Ойлерз
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