В Аргентине муж убил футболистку и совершил суицид

Жертвой стала 30-летняя Флоренция Гиньяса, которая выступала за «Атлетико Аргентино» в высшем дивизионе чемпионата страны

Флоренция Гиньясу (Фото: ФК «Атлетико Аргентино»)

Футболистка «Атлетико Аргентино», клуба высшего дивизиона чемпионата Аргентины, Флоренция Гиньясу был убита собственным мужем. Об этом сообщается в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) команды.

«Ее муж Игнасио Ното избил футболистку до смерти, а затем покончил жизнь самоубийством. Несмотря на то что они были юридически соединены в браке, они не жили вместе, она уже неоднократно доносила на него в полицию, и он был арестован и освобожден в ноябре 2023 года», — сообщили в клубе.

Гиньясу было 30 лет. У него остались двое детей, сын и дочь, пяти и семи лет.

Футболистка была убита в своей квартире в Лас‑Каньясе (провинция Мендоса).

«Многие подробности дела пока неизвестны, ждем дополнительной информации. Что мы знаем, так это то, что женский футбол в трауре: еще одна женщина убита руками своего бывшего партнера», — добавили в «Атлетико Аргентино».

Федерация футбола Аргентины выразила соболезнования в связи с гибелью Гиньясу.