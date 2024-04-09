Забастовка Парижского монетного двора не помешает производству медалей ОИ

В монетном дворе заявили, что все медали уже отчеканены и производство находится на финальной стадии. Там пообещали, что все награды будут доставлены в срок

Медали Олимпийских игр 2024 года (Фото: Gao Jing / XinHua / Global Look Press)

Забастовка работников Парижского монетного двора не повлияет на производство медалей Олимпийских игры 2024 года. Об этом AFP сообщили в организации.

«Производство медалей не заблокировано. Все медали отчеканены, и мы находимся на финальной стадии. Мы доставим все вовремя и в срок», — сообщили в монетном дворе.

В понедельник, 8 апреля, около 50 сотрудников монетного двора провели демонстрацию перед штаб-квартирой организации в центре Парижа, утверждая, что остановка работы в течение последних двух недель «заблокировала производство» олимпийских медалей.

Протестующие сотрудники требуют «олимпийских бонусов», которые выплачиваются другим государственным служащим, таким как полицейские и медсестры, которым придется работать во время предстоящих Олимпийских и Паралимпийских игр. Руководство монетного двора отказалось выплачивать эти бонусы и ведет переговоры о ежегодном повышении заработной платы своим 430 сотрудникам.

Всего для Олимпийских игр в Париже будет сделано более 5 тыс. золотых, серебряных и бронзовых медалей. В центре каждой из 5084 медалей будет шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни в специальной оправе. Дизайн наград разработал ювелирный дом Chaumet.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.