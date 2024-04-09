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Два российских боксера усмирили дебошира на рейсе из Эфиопии в Москву

Два российских боксера усмирили дебошира на рейсе из Эфиопии в Москву
Артур Калита и его ученик Павел Куборский скрутили пьяного пассажира, который устроил дебош в самолете. По прилете в Москве нарушителя встретила полиция
Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Артура Калиты
Фото: Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) Артура Калиты

Тренер по боксу Артур Калита и его ученик Павел Куборский усмирили мужчину, который устроил дебош в самолете Ethiopian Airlines, летевшим из Эфиопии в Москву в аэропорт Домодедово. Об этом Калита рассказал ТАСС.

«Мы летели из путешествия на Килиманджаро. Домой возвращались через Эфиопию. <...> В самолет вошли несколько выпивших пассажиров, которые сначала спокойно себя вели и ночью спали», — сообщил Калита.

По его словам, в половине пятого утра один из них начал дебоширить. «Стал ходить по рядам и всех подряд бить. Мы его скрутили, успокоили. До конца полета он уже сидел спокойно», — добавил Калита, отметив, что в Москве дебошира встретила полиция.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу аэропорта Домодедово и направил запрос в авиакомпанию Ethiopian Airlines.

Калита в 2012-2013 годах провел семь поединков на профессиональном ринге (три победы, четыре поражения). Сейчас он работает тренером в Санкт-Петербурге.

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